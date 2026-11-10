Jairo emocionó a todos con el Ave María antes de la misa del papa León XIV

Jairo fue uno de los artistas convocados para cantar durante la visita del papa León XIV a la ciudad de Córdoba . El artista emocionó a todos los presentes con la interpretación del “Ave María”, una pieza que los organizadores le habían pedido especialmente.

El cantante se presentó en el predio de FAdeA (Escuela de Aviación Militar), donde miles de fieles aguardaban el comienzo de la misa multitudinaria presidida por el papa León XIV.

Emotivo. Abel Pintos le cantó uno de sus clásicos al Papa en el Cottolengo Don Orione

El artista cordobés tuvo a su cargo una presentación de unos 30 minutos durante la mañana, en la previa de la celebración religiosa. Como estaba previsto, Jairo incluyó su emblemática versión del “Ave María” de Schubert, una pieza que preparó en un formato íntimo.

JAIRO CANTÓ "EL AVE MARÍA" Y EMOCIONÓ A MILES DE PEREGRINOS A MINUTOS DE LA MISA A minutos del inicio de la misa masiva del Papa León XIV, Jairo conmueve a miles de peregrinos entonando el Ave María desde el escenario principal. Mirá todo el contenido en nuestra cobertura… pic.twitter.com/pkhH5o7pZP

La canción formó parte de una selección de canciones de su repertorio religioso y popular, incluyendo su versión del “Credo” para abrir su presentación en su provincia natal.

La programación en el predio de FAdeA había comenzado el lunes con una vigilia artística que reunió a destacados referentes de la música. Entre los artistas que participaron estuvieron Jorge Rojas, Q' Lokura y Magui Olave.

Además de la emoción que le generó formar parte del evento, Jairo manifestó su ilusión de poder tener un encuentro personal con el papa León XIV una vez que terminara su actuación y descendiera del escenario.