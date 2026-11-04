Jairo contó el pedido que le hicieron en su recital para el papa León XIV

Jairo será uno de los artistas que cantará en vivo para el papa León XIV en Córdoba , la provincia natal del artista. En la previa del evento dialogó con Moria Casán y reveló el pedido que le hizo de la organización para el recital.

El cantante reconoció sobre la convocatoria que “la verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo para preguntar si podía y si quería participar. Cuando me lo dijo le dije ‘sí, claro’”.

“Después había que decidir qué había que cantar, en fin, los detalles. Era bastante hermética la cosa, era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias”, aclaró Jairo en su charla con el programa de Moria Casán.

Jairo explicó que “después con el tiempo sí se fueron aclarando las cosas y bueno, tengo que cantar seis temas, media hora”

El pedido a Jairo antes del recital para el Papa León XIV

Jairo habló de las expectativas antes del show para el Papa León XIV y especuló que “la gente seguro que es lo que espera de mí, en un caso como este además con mucho mayor razón, es el Ave María, evidentemente, porque lo canto hace 47 años”.

“La canto mucho y en esta oportunidad, por supuesto, va a ser muy especial también. Yo voy a cantar temprano en la mañana justo antes de la misa”, adelantó Jairo.

Jairo fue consultado por Amalia Guiñazú si “no les han pedido en algún momento algún repertorio de la misa criolla, por ejemplo”. “No, a mí personalmente no me pidieron ningún repertorio, lo único sí, me dijeron lo del Ave María”, reconoció el cantante el pedido que le hicieron.

Jairo, un grande la música popular.

El reconocido cantante agregó que “los artistas además van a cantar canciones de su propio repertorio. Yo voy a cantar el Credo de la misa campesina nicaragüense que es muy bonito”.

“Voy a cantar Los peregrinos, que es una canción que compusimos hace algunos años que está en Estampitas con Horacio Ferrer, una letra preciosa y que habla de la multitud esa que va a estar ahí, porque habla de los peregrinos. Voy a cantar La carpintería José, que es una de mis canciones más exitosas en los últimos tiempos y que tiene que ver también algo con la historia religiosa”, cerró Jairo.