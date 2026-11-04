miércoles 04 de noviembre de 2026
Escribinos
4 de noviembre de 2026
Emotivo.

Jairo contó el pedido que le hicieron en su recital para el papa León XIV

Jairo será uno de los artistas que cantará para el papa León XIV en Córdoba y reveló el pedido que le realizó la organización del evento.

Jairo cantará para el papa León XIV.&nbsp;

Jairo cantará para el papa León XIV. 

El cantante reconoció sobre la convocatoria que “la verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo para preguntar si podía y si quería participar. Cuando me lo dijo le dije ‘sí, claro’”.

Lee además
Nuevo documental sobre León XIV. 
Recomendado.

Estrenan un documental sobre León XIV antes de su visita al país
Temperley correrá una semana más su partido.
Nuevo cronograma.

Por la visita del Papa León XIV habrá cambios en el fútbol argentino

“Después había que decidir qué había que cantar, en fin, los detalles. Era bastante hermética la cosa, era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias”, aclaró Jairo en su charla con el programa de Moria Casán.

Jairo explicó que “después con el tiempo sí se fueron aclarando las cosas y bueno, tengo que cantar seis temas, media hora”

El pedido a Jairo antes del recital para el Papa León XIV

Jairo habló de las expectativas antes del show para el Papa León XIV y especuló que “la gente seguro que es lo que espera de mí, en un caso como este además con mucho mayor razón, es el Ave María, evidentemente, porque lo canto hace 47 años”.

“La canto mucho y en esta oportunidad, por supuesto, va a ser muy especial también. Yo voy a cantar temprano en la mañana justo antes de la misa”, adelantó Jairo.

Jairo fue consultado por Amalia Guiñazú si “no les han pedido en algún momento algún repertorio de la misa criolla, por ejemplo”. “No, a mí personalmente no me pidieron ningún repertorio, lo único sí, me dijeron lo del Ave María”, reconoció el cantante el pedido que le hicieron.

Jairo, un grande la música popular.
Jairo, un grande la música popular.

El reconocido cantante agregó que “los artistas además van a cantar canciones de su propio repertorio. Yo voy a cantar el Credo de la misa campesina nicaragüense que es muy bonito”.

“Voy a cantar Los peregrinos, que es una canción que compusimos hace algunos años que está en Estampitas con Horacio Ferrer, una letra preciosa y que habla de la multitud esa que va a estar ahí, porque habla de los peregrinos. Voy a cantar La carpintería José, que es una de mis canciones más exitosas en los últimos tiempos y que tiene que ver también algo con la historia religiosa”, cerró Jairo.

Temas
Seguí leyendo

Estrenan un documental sobre León XIV antes de su visita al país

Por la visita del Papa León XIV habrá cambios en el fútbol argentino

Visita histórica: las calles de Lomas que recorrerá el Papa León XIV

El dolor de Carmen Barbieri al declarar en el juicio contra Lotocki

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mal momento de Lucas Bertero.  video
Mal momento.

La angustia de Lucas Bertero tras perder $20 millones en una estafa virtual

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jairo cantará para el papa León XIV.  video
Emotivo.

Jairo contó el pedido que le hicieron en su recital para León XIV