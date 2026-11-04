El dolor de Carmen Barbieri al declarar en el juicio contra Aníbal Lotocki

Carmen Barbieri se quebró luego de declarar este miércoles en el juicio oral contra el médico Aníbal Lotocki, en una nueva causa donde está acusado de presuntas lesiones graves contra dos pacientes. Incluyendo a una amiga de la actriz y conductora.

Carmen se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires para prestar declaración sobre el caso de Sandra Domínguez, una de las denunciantes y amiga suya.

Emotivo. Jairo contó el pedido que le hicieron en su recital para León XIV

Luego de salir de la audiencia, Carmen Barbieri contó que se sintió bien durante su declaración y destacó el trato que recibió en el juicio. De todos modos, la artista reconoció que terminó emocionada al recordar la situación de salud que atraviesa su amiga Sandra Domínguez.

“Los jueces y los fiscales me han tratado maravillosamente bien. Terminé llorando, no sé por qué”, expresó y su amiga Sandra sumó: “Ella dijo algo que podría pasar, ‘que mi vida pende de un hilo’, eso dijo y se quebró’”, contó Carmen Barbieri a los medios.

Uno de los momentos más fuertes fue cuando habló sobre las consecuencias que, según su testimonio, sufrió su amiga después de los procedimientos realizados por Aníbal Lotocki.

Carmen Barbieri, en el juicio.

“Yo vine a declarar a favor de la justicia, a favor de mi amiga que está enferma. Mi amiga tiene secuelas por productos que le colocó Lotocki”, sostuvo Carmen Barbieri al salir de la audiencia.

La actriz describió las dificultades que atraviesa Sandra Domínguez y la preocupación que le genera su estado de salud. “Vive sacando turnos para hacerse estudios, vive en los hospitales”, confesó sobre el momento de su amiga.

Carmen Barbieri también habló de cómo había sido tener al excirujano frente a frente en el tribunal. “Me senté y lo saludé yo. Le hice así con la cabeza”, relató mientras repetía el gesto del saludo. Luego describió cómo vio al acusado durante la audiencia: “Vi un hombre deteriorado totalmente, tosía a cada rato, muy nervioso”.

De todos modos, volvió a aclarar cuál fue el propósito de su presencia en el juicio. “Pero yo nunca vine a declarar en contra de Lotocki. Yo vine a declarar a favor de la justicia”, sentenció frente a los micrófonos.