miércoles 04 de noviembre de 2026
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4 de noviembre de 2026
Mal momento.

La angustia de Lucas Bertero tras perder $20 millones en una estafa virtual

El periodista Lucas Bertero contó detalles cómo fue que le robaron sus datos y vaciaron sus cuentas bancarias, y de la insólita respuesta que le dieron.

Mal momento de Lucas Bertero.&nbsp;

Mal momento de Lucas Bertero. 

En el programa de Moria Casán contó detalles del modus operandi de los delincuentes: “Pensé que estaba hablando con la compañía que me brinda Internet, porque saqué el número de la web, pero no. Eran los delincuentes”.

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En medio de la entrevista, Pampa Mónaco sumó: “Le empezaron a pasar una serie de códigos que él fue poniendo en su teléfono, siempre pensando que hablaba con la compañía, y entraron a sus datos. Esta estafa terminó con 20 millones de pesos robados y créditos millonarios a su nombre”.

Lucas Bertero contó terribles detalles

Lucas Bertero contó que le vaciaron la cuenta bancaria y de la billetera virtual. “El banco, por suerte, y gracias a mis abogados Martín Leguizamón y Fernando Burlando, revisó y se dieron cuenta que era una estafa porque yo siempre pago a término. Es más, en 18 años nunca había dejado de pagar ni había solicitado un crédito”, contó el periodista.

“La billetera virtual no me reconoce la estafa, que fue debidamente denunciada, sino que me amenazan todos los días con mensajes intimidatorios”, reveló Lucas Bertero sobre lo ocurrido.

También contó la insólita respuesta que recibió por parte de esta misma institución y cómo terminó luego de esa inesperada conversación. “Después de hablar con un bot logré que me llame una persona. Me puse a llorar cuando me empezó a contar los créditos que tenía a mi nombre. Me puse mal. Le dije que nunca iba a poder pagar eso y el señor me ofreció ayuda al suicida”, sentenció el periodista.

Entre lágrimas, el periodista manifestó: “Uno se levanta para ir a laburar, para llevar a sus hijos al colegio, para vivir y en una hora y media te cambia la vida”.

“Me quedé en la calle. No tenía tarjeta de crédito ni débito, no tenía billetera virtual, no tenía nada. No tenía un peso. Me tuvieron que traer dinero en efectivo para poder ir a comprar. No podía hacer nada. Entré en un espiral del que pensé que no salía más”, cerró entre lágrimas.

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