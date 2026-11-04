César Monasterio dejó de ser el entrenador de Los Andes: sus números en el club

Cesar Monasterio dejó de ser el entrenador de Los Andes . A través de un comunicado oficial, la institución de Lomas de Zamora confirmó la salida del DT, quien había llegado al club en septiembre tras la salida de Leonardo Lemos.

Una vez finalizada la temporada de la Primera Nacional , la dirigencia del Milrayitas y el entrenador decidieron ponerle punto final al vínculo contractual, anticipando su salida en el medio de un contexto en el que en diciembre se elegirán nuevas autoridades.

"La decisión se tomó de común acuerdo entre el presidente de la institución y el entrenador", informó Los Andes a través de un comunicado publicado en las diferentes cuentas en las redes sociales.

Monasterio arribó a la institución en reemplazo de Leonardo Lemos con el desafío en encauzar el andar del equipo después de una seguidilla de malos resultados, incluido el clásico ante Temperley. Sin embargo, los números no lo acompañaron y se precipitó su salida.

El entrendor había firmado un vínculo por 12 meses -hasta septiembre del 2027-, pero con una cláusula de salida que podía ser ejecutada por ambas partes en dicimebre. Finalmente, se aceleraron los procesos y tras la finalización de la temporada del Milrayitas, acordaron la rescisión de contrato.

Los números de César Monasterio en Los Andes

El exentrenador de Deportivo Laferrere debutó en el empate sin goles ante San Telmo por la fecha 28 de la Primera Nacional y en total dirigió 10 partidos, con el saldo de 1 victoria (Deportivo Morón), 6 empates (San Telmo, Defensores de Belgrano, San Miguel, All Boys, Estudiantes y Mitre) y 3 derrotas (Colón, Godoy Cruz y Racing de Córdoba).

Con estos resultados, el equipo no pudo sostener su lugar en zona de Reducido y cerró la temporada en la décima colocación de la zona A, a seis puntos del último clasificado a los playoffs. El DT consiguió nueve puntos de los 30 en juego y finalizó su paso por Los Andes con una efectividad del 30%.

El comunicado oficial de Los Andes