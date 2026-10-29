César Monasterio y el valor de los juveniles de Los Andes

El DT de Los Andes se refirió a la inclusión de los juveniles en el equipo.

Con Los Andes fuera del Torneo Reducido de la Primera Nacional en la previa del partido con Estudiantes de Buenos Aires fue el momento de darle minutos a los chicos que se destacaron en el Torneo de Reserva y son parte del plantel profesional.

El piberío del banco tuvo a Facundo Sánchez , Leandro Alegre, Benjamín Garay y Cristian Linares . Solo este último no sumó minutos, mientras que los dos primeros tuvieron su debut absoluto en la Primera División.

El entrenador César Monasterio explicó sobre este momento que “las economías de los clubes necesita que los chicos se sumen a los planteles, una meta importante de la institución. Estamos enfocados para darles las herramientas a los juveniles para que lo hagan como lo hicieron”.

Además, agregó que “darles la responsabilidad en momentos claves era tirarles una mochila demasiado grande a chicos que no tenían experiencia en Primera. Ahora estimamos darles minutos para que sean un valor del club a futuro”.

El delantero Facundo Sánchez jugó todo el segundo tiempo, mientras que el otro atacante, Benjamín Garay y el mediocampista central Leandro Alegre tuvieron casi media hora de acción en el empate ante Estudiantes (1-1).

“Estoy muy feliz de sumar más minutos respecto de aquél debut en Lomas de Zamora (23 de mayo, en el triunfo 2-0 ante Racing de Córdoba ingresando por Mauricio Asenjo), aunque me quedó la espina de una pelota que se me fue afuera, pero confío que la próxima vez va a entrar. Mi expectativa es pensar en el partido que viene para seguir sumando minutos y luego ver mi futuro en el club”, afirmó Benjamín Garay, que llegó a Los Andes desde Ferro Carril Oeste.

Los chicos aportaron frescura

Respecto de la remontada en el segundo tiempo, César Monasterio manifestó que “con la entrada de los chicos pudimos renovar el aire y darle frescura al juego. El rival tuvo que cambiar el sistema porque comenzamos a dominar y los obligamos a hacernos infracciones cerca de su área. Estamos contentos por haberle dado minutos a los chicos”, dijo el técnico del Milrayitas, que en su primer partido, ante San Telmo, alineó a Tobías Modlin en el ataque, luego de su estreno contra Acassuso bajo el interinato de Sergio Benet.

Con la frustrada clasificación al Torneo Reducido y con Mitre de Santiago del Estero en Lomas de Zamora, Los Andes cerrará la temporada. César Monasterio cumplirá su 10º partido al mando del plantel, con la incógnita de su continuidad para 2027, teniendo en cuenta que en diciembre habrá elecciones presidenciales en el club.

La ausencia de varios titulares -y la presencia de los chicos-, según aclaró el DT, no estuvo emparentada con el futuro de algunos futbolistas de cara a la temporada venidera. “Los que vemos bien y están para aprovechar la oportunidad intentamos ponerlos en campo porque tampoco sería bueno que no estén preparados y tirarlos a la cancha con responsabilidad y quizá los terminemos frustrando. Trabajan bien y se sumaron bien al grupo”, sentenció.