Con un empate agridulce, Los Andes cerró su año en la Primera Nacional

Los Andes y un empate para cerrar un año agridulce

Los Andes no pudo cortar su mala racha en la última fecha de la Primera Nacional y cerró la temporada con una seguidilla de cinco partidos sin poder ganar, tras el empate 0 a 0 ante Mitre en el estadio Eduardo Gallardón.

El Milrayitas contó con la más clara del partido por intermedio de un penal que le cometieron a Benjamín Garay en el segundo tiempo, pero Mauricio Asenjo no pudo engañar al arquero Gastón Unrein desde los 12 pasos y el resultado no se movió hasta el pitazo final

Previamente, la visita había tenido la suya con un remate de Machado que Daniel Franco sacó en la línea, en una jugada clarísima que pudo haber sido la apertura de marcador para los santiagueños.

A estas chances hay que agregarle varias aproximaciones de ambos lados, pero ninguno estuvo fino para romper el cero y por eso, por lo mostrado en el campo de juego, el empate es lo que mejor le sentó al partido.

Con este empate, Los Andes cerró la temporada en la décima colocación con 43 puntos y lejos de la zona de clasificación a los playoffs en una temporada que termina con un sabor bastante agridulce, ya que había terminado la primera rueda en la cuarta colocación.