Con un empate agridulce, Los Andes cerró su año en la Primera Nacional

Los Andes y un empate para cerrar un año agridulce
Los Andes no pudo cortar su mala racha en la última fecha de la Primera Nacional y cerró la temporada con una seguidilla de cinco partidos sin poder ganar, tras el empate 0 a 0 ante Mitre en el estadio Eduardo Gallardón.
El Milrayitas contó con la más clara del partido por intermedio de un penal que le cometieron a Benjamín Garay en el segundo tiempo, pero Mauricio Asenjo no pudo engañar al arquero Gastón Unrein desde los 12 pasos y el resultado no se movió hasta el pitazo final
Previamente, la visita había tenido la suya con un remate de Machado que Daniel Franco sacó en la línea, en una jugada clarísima que pudo haber sido la apertura de marcador para los santiagueños.
A estas chances hay que agregarle varias aproximaciones de ambos lados, pero ninguno estuvo fino para romper el cero y por eso, por lo mostrado en el campo de juego, el empate es lo que mejor le sentó al partido.
Con este empate, Los Andes cerró la temporada en la décima colocación con 43 puntos y lejos de la zona de clasificación a los playoffs en una temporada que termina con un sabor bastante agridulce, ya que había terminado la primera rueda en la cuarta colocación.
Final del partido: Los Andes 0 vs. 0 Mitre
No hubo goles en Lomas, pero si varias situaciones. Sin embargo, ninguno logró romper el cero y repartieron puntos en la última fecha de la Primera Nacional.
Sebastián López salvó a Los Andes cerca del final
Maldonado se metió dentro del área con potencia y probó con un remate cruzado, pero no pudob vencer al arquero local, que nuevamente evitó el gol de la visita.
Mauricio Asenjo falló y todo sigue igual
El "9" de Los Andes no pudo cruzar por completo su remate desde los 12 pasos y el arquero visitante desvió el remate con sus pies.
"Mauricio Asenjo"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026
Por el penal que erró el jugador de Los Andes ante Mitre. pic.twitter.com/NOzMdOW2Iv
¡Penal para Los Andes!
Benjamín Garay fue derribado dentro del área cuando se preparaba para convertir y el arbitro no dudó: cobró la pena máxima a favor del local.
Ahora se salvó Los Andes: la sacó en la línea Daniel Franco
González lastimó por la banda izquierda, se metió al área con potencia y velocidad, y le sirvió el gol a Machado, que defendió con el arco a su merced, pero apareció la pierna salvadora de Franco para seguir 0 a 0.
El "10" de Los Andes, otra vez cerca del gol
El mediocampista recibió con espacios y probó con un violento remate, pero se topó con una buena respuesta del 1.
Se lo perdió Los Andes: Valdez Chamorro y un tiro libre que besó el palo
El 10 del Milrayitas hizo gala de su buena pegada con un tiro libre desde el borde del área grande y su disparo pasó muy cerca del ángulo. Lo gritaron en la tribuna.
¡Inició el segundo tiempo!
Los Andes y Mitre disputan los últimos 45 minutos de la temporada.
¡Final del primer tiempo!
Los Andes y Mitre igualan 0 a 0 por la fecha 36 de la Primera Nacional.
Una por lado, pero todo sigue igual
Machado, dentro del área, quiso soprender a Sebastián López con una chilena dentro del área, pero el 1 estuvo atento y se quedó con la pelota. En la jugada siguente, el que probó fue Gabriel Cañete desde afuera del área y el arquero visitante respondió abajo.
Llegó la respuesta de la visita
Sobre los 25 minutos, el conjunto santigueño llegó por primera vez con peligro: lo hizo con un tiro desde afuera de Vázquez que pasó cerca del palo.
Los Andes tuvo el primero: el palo evitó el 1 a 0
Tras un centro desde la izquierda, el defensor de la visita Centurión quiso despejar el peligro de cabeza, pero casi la mete contra su propia valla. El palo lo salvó.
Arrancó el partido en el estadio Eduardo Gallardón
Los Andes y Mitre disputan el último partido de la temporada de la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas: así saldrán Los Andes y Mitre
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Alexis González; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez, Alex Valdez Chamorro; Facundo Sánchez y Mauricio Asenjo.
Mitre: Gastón Unrein; Brian Mieres, Centurión, Maximiliano Romero, Correa; Vázquez, Juan Alesandroni, Rodrigo González, Oscar Garrido; Favio Cabral y Marcos Machado
Los Andes cierra el campeonato ante Mitre de local
Los Andes cerrará este sábado su participación en la actual temporada de la Primera Nacional cuando, desde las 15.30, reciba a Mitre de Santiago del Estero, en uno de los encuentros válidos de la fecha 36 de la Zona A. El partido será transmitido por LPF Play y el árbitro será Nicolás Mastroieni.
En el estadio Eduardo Gallardón, y sin nada en juego de ambos lados, el Milrayitas le pondrá punto final a una temporada bastante agridulce, con la ilusión cortar una racha de cuatro partidos sin ganar para sumar su tercera victoria en la segunda rueda.
El equipo que actualmente conduce César Monasterio, y antes estuvo bajo el cargo de Leonardo Lemos, fue uno de los animadores de la primera rueda y terminó la fase inicial en la cuarta colocación. Sin embargo, en el segundo semestre tuvo una fuerte caída y quedó lejos de la gran pelea, producto de dos victorias, siete empates y ocho derrotas.
Por eso, antes de comenzar los balances y de analizar el camino recorrido, Los Andes quiere cerrar el año con una sonrisa y buscará sumar los tres puntos ante un rival que tampoco juega por nada, quien ya cumplió el objetivo de evitar el descenso pero se quedó muy lejos de la pelea de arriba.
Para conseguirlo, Monasterio apostaría por una formación con novedades, en la que podría haber algunas sorpresas dentro del 11 titular. Mitre, por su parte, viene de ser goleado por Godoy Cruz y también presentaría cambios importantes.
Las posibles formaciones de Los Andes y Mitre
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Grance; Facundo Villarreal, Gabriel Cañete, Leandro Alegre, Alex Valdez Chamorro; Benjamín Garay o Facundo Sánchez y Mauricio Asenjo.
Mitre: Ignacio Pietrobono; Brian Mieres, Minissale o Lillo Herdt, Maximiliano Romero, Franco Ferrari; Vázquez o Gorla, Juan Alesandroni, Mateo Maldonado, Oscar Garrido; Favio Cabral, Marcos Machado.
Árbitro: Nicolás Mastroieni.
Hora: 15.30.
TV: LPF Play.