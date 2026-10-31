El fuerte cruce entre un periodista y el ex entrenador de Banfield Javier Sanguinetti: "Pesa 120 kilos"

El ex Banfield Javier Sanguinetti tuvo un fuerte cruce con un periodista en conferencia de prensa.

La derrota de Aldosivi ante Racing en el Cilindro de Avellaneda selló el descenso del conjunto marplatense a la Primera Nacional. De todos modos, el foco estuvo en la polémica conferencia de prensa del ex entrenador de Banfield Javier Sanguinetti, quien protagonizó un durísimo cruce verbal con un periodista partidario del Tiburón. El detonante fue la inclusión de Andréz Chávez , ex futbolista del Taladro.

El momento de mayor tensión ocurrió cuando un cronista de Mar del Plata, visiblemente quebrado emocionalmente y entre lágrimas por la pérdida de la categoría, increpó de manera directa al entrenador. Sin rodeos, el comunicador calificó la insistencia de Javier Sanguinetti por poner al atacante ex-Boca como una "mala praxis" futbolística.

El periodista cuestionó con dureza el estado físico y rendimiento de Andrés Chávez, además de reclamar por el mensaje que se le daba a los juveniles al relegar a la Reserva. La bronca se potenció por un gol errado por el delantero ante la Academia.

"Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual", lanzó el periodista. Y agregó: "¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe en poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha?".

La tajante respuesta de Javier Sanguinetti

El ex entrenador de Banfield frenó las descalificaciones y calificó los dichos como una falta de respeto hacia el jugador, sentenciando que no le respondería por considerarlo fuera de lugar, aunque reconoció el dolor por la situación. El DT había argumentado previamente la necesidad de usar futbolistas de experiencia en un plantel ya armado.

Javier Sanguinetti rechazó los términos de la intervención y decidió no responder el cuestionamiento futbolístico. "Primero, no voy a contestarte porque me parece que no merecés que te conteste", expresó.

Luego, marcó su desacuerdo con las descalificaciones hacia el delantero: "Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador".

EL CRUCE ENTRE SANGUINETTI Y UN PERIODISTA TRAS EL DESCENSO DE ALDOSIVI



"Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual. ¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe en poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha?", cuestionó el periodista en… pic.twitter.com/aEQ5LcRICv — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2026

La explicación de Javier Sanguinetti sobre la inclusión de Andrés Chávez

El director técnico también explicó que asumió con la temporada en marcha y que debió trabajar con el plantel que tenía a disposición. "Nosotros tenemos jugadores que tenemos que utilizar. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta", sostuvo, y consideró que los cuestionamientos por la conformación del equipo debían dirigirse a otros responsables.

Andrés Chávez, de 35 años, llegó desde Almagro durante el segundo semestre y disputó 13 partidos con Aldosivi, sin goles ni asistencias. Frente a Racing ingresó en el complemento y tuvo una oportunidad con un remate de zurda que pasó cerca de uno de los palos.