Así es Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron una casona de San Telmo para casarse.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron una antigua casona de San Telmo para celebrar su casamiento este sábado 31 de octubre. El lugar, conocido como Casa Carlos, combina arquitectura porteña de época, ambientes rodeados de vegetación y un jardín interior que fue preparado especialmente para la ceremonia.

Lejos de los salones tradicionales para fiestas, la pareja apostó por una propiedad que conserva buena parte de su estructura original y ofrece distintos espacios para encuentros y celebraciones.

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El inmueble fue adaptado para recibir eventos, aunque mantiene detalles característicos de las antiguas viviendas de Buenos Aires, como los muros de ladrillo, las aberturas de época y los pisos recuperados.

La propiedad conserva la distribución de una típica casa chorizo, un estilo arquitectónico tradicional de Buenos Aires. Estas construcciones se caracterizan por tener ambientes organizados longitudinalmente y conectados mediante galerías y patios interiores.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

En Casa Carlos, esa estructura fue acondicionada para generar diferentes sectores destinados a reuniones, sin perder la identidad residencial que distingue al inmueble.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Los ladrillos a la vista, las persianas antiguas y los pisos originales conviven con mobiliario contemporáneo, iluminación cálida y elementos decorativos que recuperan el espíritu de la construcción.

La restauración permitió mantener buena parte de sus características históricas y sumar recursos actuales para adaptar los ambientes a las celebraciones.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

El jardín escondido que será protagonista de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Uno de los espacios más llamativos de Casa Carlos es su jardín interior, un sector verde que contrasta con el movimiento urbano de San Telmo.

Árboles, plantas de distintas especies y sectores parquizados forman parte de este espacio, que está conectado con los ambientes interiores a través de galerías.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Para el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, el jardín fue acondicionado como escenario de la ceremonia. Según las imágenes difundidas por el periodista Fede Flowers, se instaló un altar y se preparó un pasillo central sobre el césped, acompañado por sillas para los invitados.

La decoración incluye arreglos florales en tonos blancos, rosados y celestes, que se integran con la vegetación del lugar.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Los detalles antiguos que distinguen a la casona de San Telmo

Otro de los atractivos de Casa Carlos está en la combinación de elementos arquitectónicos originales con intervenciones contemporáneas.

Las galerías tradicionales, las aberturas antiguas y los muros de ladrillo forman parte de la identidad del inmueble. También se destacan los objetos y el mobiliario de estilo familiar, que mantienen una estética vinculada con la historia de la propiedad.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Incluso algunos sectores de servicio conservan piezas antiguas, como espejos de época, integradas con instalaciones modernas.

El resultado es un espacio que reúne arquitectura patrimonial, naturaleza y diseño actual, sin perder las características de una vivienda tradicional porteña.

Casa Carlos, la casona en donde se casan hoy Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Por qué Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron Casa Carlos

La elección del lugar coincide con el tipo de celebración que Lali Espósito había contado que imaginaba: una boda íntima, junto a familiares y amigos, sin los grandes despliegues de las fiestas tradicionales.

La fecha también tiene un significado especial para la pareja. Lali Espósito y Pedro Rosemblat se conocieron en una fiesta de Halloween en 2023 y decidieron casarse exactamente tres años después, el 31 de octubre.

Así, Casa Carlos, en San Telmo, se convirtió en el escenario elegido para una celebración que combina la intimidad buscada por la pareja con el encanto de una antigua construcción porteña.