Lali Espósito sorprendió al revelar qué no habrá en su casamiento con Pedro Rosemblat.

Lali Espósito compartió detalles de su próximo casamiento con Pedro Rosemblat y dejó en claro que no imagina una celebración ostentosa. En una entrevista con el medio Frontera, la cantante contó que la boda será un encuentro íntimo con familiares y amigos, explicó por qué no tendrán luna de miel y habló sobre la posibilidad de convertirse en mamá.

Durante la charla, la artista también reflexionó sobre el momento personal que atraviesa y los cambios en la manera de organizar su vida, especialmente en el equilibrio entre el trabajo y el disfrute.

Se le escapó. Rosemblat tuvo un inesperado blooper y reveló la fecha de casamiento con Lali

“Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”, expresó.

Y agregó: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

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Cómo será el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Al referirse a la boda, Lali Espósito descartó que vaya a tener una entrada tradicional con un vestido de grandes dimensiones y una puesta cargada de lujos. Su idea, según explicó, es compartir un momento especial con su círculo más cercano.

“A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, contó.

La cantante también se mostró emocionada por el encuentro de sus seres queridos. Mencionó especialmente a su familia del interior del país, que viajará para acompañarla, y habló de la alegría de compartir ese día con su madre y sus hermanos. “Creo que va a ser un momento bonito”, resumió.

Por qué no habrá luna de miel por ahora

Otro de los puntos sobre los que habló fue la posibilidad de viajar después de la boda. Lali Espósito explicó que, al menos por el momento, no tienen previsto hacer una luna de miel debido a sus compromisos laborales. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje”, reveló.

También señaló que Pedro Rosemblat tiene una agenda de trabajo intensa, por lo que ambos atraviesan una situación similar.