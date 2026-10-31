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31 de octubre de 2026
Próximo miércoles.

El Mercado de la Comunidad llega a Banfield con ofertas en alimentos

En la Plaza Martel habrá puestos de frutas, verduras, pescados, pastas y lácteos. A las promociones especiales se sumará el reintegro de la Cuenta DNI.

Vecinos de Banfield tendrán la oportunidad de hacer compras a precios accesibles.

Vecinos de Banfield tendrán la oportunidad de hacer compras a precios accesibles.

En un contexto de crisis económica, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del consumo, hacer las compras y cuidar el presupuesto familiar se volvió cada vez más difícil. En Lomas de Zamora, el Municipio impulsa los Mercados de la Comunidad para acercar alimentos y productos de primera necesidad a precios accesibles junto con promociones y reintegros que buscan aliviar los gastos cotidianos. La próxima edición será en Banfield.

El miércoles 4 de noviembre, de 10 a 13, en la Plaza Martel de Banfield (Rincón y Campos) habrá puestos de lácteos, pastas, frutas, verduras y pescadería a cargo de pymes, cooperativas y productores de la agricultura familiar que ofrecerán productos de calidad a precios bajos y sin intermediarios. También se sumarán emprendedores con stands de indumentaria, artesanías, decoración y accesorios.

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Además de la compra por unidad, en el mercado habrá varias promociones especiales como 2 planchas de ravioles, 2 planchas de sorrentinos, 1 paquete de fideos frescos y 1 paquete de ñoquis a $13.900; 1 kilo de banana, 1 kilo de naranja, 1 kilo de mandarina, 1 kilo de pera y medio kilo de manzana por $12 mil; y 1 kilo de filet de merluza, 1 kilo de milanesa de merluza, 500 gramos de patita de pollo y 500 gramos de medallones de pollo a $24 mil.

En los últimos meses, se vienen haciendo más de 1.000 ferias mensuales en el territorio bonaerense con un aumento del consumo en el primer bimestre que superó el 60% en comparación al mismo período de 2024. También hay un incremento en las compras con la Cuenta DNI, una aplicación que es de gran ayuda para reducir los gastos.

Precios fijos y ofertas en comercios de Lomas

En Lomas de Zamora funciona el programa Precios de la Comunidad, que forma parte de un acuerdo entre el Municipio y comercios de distintos barrios para que los vecinos tengan la oportunidad de comprar todo tipo de alimentos y productos a precios fijos.

La iniciativa incluye ofertas en carnicerías, verdulerías, pollerías, panaderías, pescaderías, almacenes y locales de limpieza e higiene. Para conocer las de esta semana hay que entrar al Instagram de Comercios de la Comunidad.

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