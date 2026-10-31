Festejarán Halloween en una escuela de Temperley: aulas temáticas, leyendas y actividades

La Secundaria Nº44 de Temperley se sumó a la celebración de Halloween

La Escuela de Educación Secundaria Nº44 de Temperley, ubicada en Perito Moreno 260,realizará una propuesta que combina creatividad, literatura y diversidad cultural a través de la ambientación de sus aulas por Halloween el miércoles de 11.30 a 13.30 en la institución.

La iniciativa, que se realiza cada año, incluirá decoraciones temáticas, un ciclo de cine, un desfile de disfraces, un concurso de dibujos, un desfile y la elaboración de afiches con investigaciones realizados por los alumnos. "Es una actividad institucional que se realiza todos lo años, a solicitud de los estudiantes", explicó el director de la institución, el licenciado Juan Manuel Taborda.

En diálogo con La Unión Taborda expresó que el trabajo se enmarca en una propuesta educativa centrada en las culturas, los mitos y las celebraciones populares. "El objetivo es que los estudiantes logren comprender las características de los textos narrativos, míticos de leyenda", señaló y destacó que las actividades también permiten conocer geografías y rasgos culturales de otros países, así como diferenciar celebraciones de carácter pagano y religioso.

Se realiza por iniciativa de los estudiantes. Aulas ambientadas con terror, fantasía y leyendas argentinas en Temperley La iniciativa articula contenidos de distinta áreas curriculares, entre ellas Prácticas del Lenguaje, Literatura, Ciencias de la Comunicación y Arte. A través de estas actividades, los alumnos pueden trabajar la lectura y la escritura, desarrollar su capacidad de análisis y aproximarse a expresiones culturales de diferentes procedencias. Además, remarcó la importancia de que los alumnos conozcan "la diversidad cultural, de las tradiciones conmemorativas por fuera del sistema hegemónico, comercial".

Los estudiantes participaron activamente de la decoración de los espacios con propuestas que abarcan desde películas y series de fantasía y terror hasta personajes de la cultura popular y relatos tradicionales. Entre las referencias elegidas aparecen obras del director Tim Burton y leyendas argentinas como el Lobizón, la Luz Mala, la Telesita y el Pombero."Se construyen, reconstruyen textos, leyendas, se conocen tradiciones, se desarrollan habilidades de comprensión", explicó. Los estudiantes participaron activamente de la decoración.

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