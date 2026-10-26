El Jagüel tendrá un paseo de compras peatonal con una edición Halloween

El Jagüel tendrá un paseo de compras peatonal con una edición especial de Halloween.

El Jagüel tendrá una nueva edición de su paseo de compras peatonal con una propuesta especial por Halloween el sábado 31 de octubre, de 17 a 20.30. La actividad se desarrollará sobre la calle Evita, entre la Ruta 205 y Valentín Alsina, en el partido de Esteban Echeverría.

La iniciativa busca impulsar la actividad comercial y ofrecer un espacio de encuentro para los vecinos, con la posibilidad de recorrer los negocios de la zona en un entorno peatonal.

La propuesta se realizará en el centro comercial de El Jagüel y estará vinculada a las celebraciones de Halloween. La convocatoria apunta a las familias y a quienes quieran aprovechar la tarde para pasear por el sector.

El paseo abarcará la calle Evita, desde la Ruta 205 hasta Valentín Alsina, durante tres horas y media. La actividad forma parte de las propuestas del Municipio destinadas a promover el movimiento comercial y generar espacios de participación comunitaria en Esteban Echeverría.

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