Dos juveniles de Los Andes hicieron su debut en Primera División

Ya sin posibilidades de clasificar al Torneo Reducido de la Primera Nacional , Los Andes cumplió en Caseros con uno de los compromisos que le quedan para cerrar la temporada. El otro será Mitre, en Lomas.

En un partido en el que no se jugaba nada, el entrenador César Monasterio convocó a varios juveniles que vienen entrenando con el plantel profesional y son el futuro de la institución.

Qué felicidad. Los Andes le cumplió el sueño a Benjamín Garay

Otro pibe puso la firma Los Andes le hizo contrato a una promesa de 17 años

Dos de ellos tuvieron su bautismo en el empate 1-1 frente a Estudiantes. La referencia es para el delantero Facundo Sánchez y el volante central Leandro Alegre , de la Reserva de Juan Tarruella.

Facundo Sánchez ingresó en el entretiempo por Matías González, se recostó por el sector derecho del ataque, movedizo y encarador. Tiene 20 años, es categoría 2006, oriundo de Esteban Echeverría, e hizo las divisiones formativas en Huracán.

“Las ansias superaron todo. De los cuatro años que lo estoy buscando, se pudo dar, contento”, expresó Facundo Sánchez luego de su estreno con la camiseta de Los Andes a Universo Milrayitas.

Contó qué le pidió el entrenador César Monasterio: “Que me suelte, que juegue, que disfrute cada segundo. Por suerte salió bien”.

Leandro Alegre pasó por la Selección

Por su parte, Leandro Alegre entró a los 68 minutos por Juan Manuel Vázquez. Con 17 años, es una de las grandes promesas del predio Juan Carlos Nene Díaz, de Villa Albertina. En agosto del año pasado firmó su primer contrato profesional con el Milrayitas.

Leandro Alegre, una de las grandes promesas de Los Andes.

El coordinador de las divisiones inferiores, Sergio Benet, lo definió como “un jugador con muchas condiciones, es una apuesta a futuro, pero recién está dando los primeros pasos. Depende mucho de él”.

Su buen desempeño llamó la atención de Claudio Gugnali, entrenador de la Selección Argentina Sub-17 del ascenso, que lo metió en la lista para los Juegos Suramericanos de la Juventud que se desarrollaron en abril pasado, en Panamá.

Los otros dos chicos que formaron parte de la convocatoria fueron el zaguero Cristian Linares (18 años), que no ingresó, pero había debutado en la última fecha de la temporada pasada ante All Boys y ya firmó primer contrato. Y el delantero Benjamín Garay (19 años), que reemplazó a los 68 minutos a Nazareno Fernández Colombo. El jugador formado en Ferro Carril Oeste debutó en la primera rueda ante Racing de Córdoba, en el estadio Eduardo Gallardón.

Otro juvenil que irrumpió en Primera fue el delantero Tobías Modlin (21 años) que fue titular en el interinato de Sergio Benet, debutando ante Acassuso en la segunda rueda. Previo a Los Andes tuvo sus inicios en Comunicaciones para luego pasar a San Lorenzo.