Omar Plaini proyecta el futuro de Los Andes: entre el plan 2030-2050 y el regreso de los visitantes

Los Andes se encuentra en un proceso de reestructuración en la Primera Nacional y en base a ello, el club anunció un novedoso plan para los próximos años. El proyecto Los Andes 2030-2050 impulsado por el presidente Omar Plaini , quien expuso los pilares económicos que sostienen su gestión y las tratativas para que el hincha Milrayitas vuelva a los partidos como visitante.

El dirigente analizó a fondo el presente y el futuro de la institución de Lomas de Zamora. Con las elecciones de diciembre en el horizonte inmediato, el mandatario habló sobre el lanzamiento del Proyecto de Gestión y Desarrollo Los Andes 2030-2050 .

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Elaborado originalmente por la dirigencia, el documento fue digitalizado y puesto a disposición de la comunidad del club en el sitio oficial de Los Andes.

Omar Plaini describió este masterplan como una guía de largo plazo que trasciende cualquier nombre propio. El proyecto aborda tres aristas fundamentales para profesionalizar el club: Fortalecimiento institucional mediante la digitalización y la transparencia, infraestructura y tecnología para modernizar las instalaciones de Lomas de Zamora y desarrollo deportivo centrado en potenciar las divisiones juveniles y consolidar al primer equipo en las categorías de elite del fútbol argentino.

"Queremos dejar las bases sentadas para un crecimiento sostenido. No importa quién esté al frente, el club necesita un rumbo claro hacia las próximas décadas", enfatizó el mandatario en diálogo con el programa Universo Milrayitas.

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Cuentas claras: La realidad financiera de Los Andes

Al momento de desglosar el estado de la tesorería, Omar Plaini ofreció un crudo diagnóstico de cómo se inició el camino institucional en 2023 y las metas alcanzadas hoy. El dirigente ponderó el esfuerzo por mantener un plantel competitivo dentro de los límites presupuestarios reales de la Primera Nacional.

El plan económico actual prioriza la evaluación constante de activos y pasivos para evitar deudas que hipotequen el club. Según el presidente, el orden administrativo interno ha sido clave para sostener las más de 20 actividades que conviven en el predio y garantizar que los recursos provenientes de sponsors y cuotas societarias regresen directamente a las obras del club.

Gestiones sobre la mesa: El regreso de los visitantes contra Estudiantes de Caseros

Para la masa societaria y los simpatizantes del Milrayitas, uno de los anuncios más esperados de la entrevista estuvo ligado a la logística de las tribunas. Omar Plaini confirmó formalmente que Los Andes inició gestiones firmes ante sus pares de Estudiantes de Buenos Aires con el objetivo de permitir el ingreso del público visitante en el encuentro que se disputará en Caseros. "Queremos llevar visitantes", aseguró.

Las conversaciones buscan coordinar las garantías de seguridad pertinentes para que la parcialidad de Lomas pueda acompañar al equipo fuera del Eduardo Gallardón. Aunque la decisión final dependerá de los organismos de seguridad bonaerenses, la iniciativa política ya se encuentra en marcha.

Omar Plaini en Universo Milrayitas (AM 1380)El presidente de Los Andes estuvo en el programa de ayer y habló sobre la situación económica del club, el proyecto institucional 2030-2050 y el futuro del Milrayitas.Compartimos un fragmento de la entrevista. Escuchá la charla completa acá https://t.co/XO4Lh0Ez61 — Club Los Andes (@clublosandes) October 9, 2026

El futuro inmediato y el escenario electoral

Con vistas a los comicios que se celebrarán en diciembre de este año, el futuro de la conducción sigue bajo la lupa. Omar Plaini reconoció que las agrupaciones internas ya se mueven activamente de cara al cierre de listas, pero puso un freno sobre su postulación personal.

Atribuyendo la demora a factores estrictamente familiares, logísticos y de distancia, el dirigente concluyó afirmando que tomará una decisión definitiva sobre su continuidad en las próximas semanas. No obstante, aseguró que el recambio directivo está garantizado debido a la solidez del Frente de Unidad que encabeza.