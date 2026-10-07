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7 de octubre de 2026
Optimista.

Daniel Franco, defensor de Los Andes: "Luchar hasta el último partido"

El central de Los Andes, Daniel Franco, dijo que faltó cerrar el partido en Mendoza, pero que pelearán entrar al Torneo Reducido. "Hay posibilidades", afirmó,

Daniel Franco, defensor de Los Andes, lamentó la derrota en Mendoza.

Daniel Franco, defensor de Los Andes, lamentó la derrota en Mendoza.

Los tres puntos que dejó Los Andes en Mendoza pueden lamentarse al final de la temporada de la Primera Nacional. Ahora quedó a cinco puntos del Torneo Reducido a cuatro fechas del final, parece una utopía, pero no hay imposibles. Y Daniel Franco se aferra a esa ilusión de meterse entre los mejores ocho.

El defensor de Los Andes dijo que “es difícil” la misión, pero que “lucharán” por conseguir el objetivo que se trazaron allá por enero, en plena pretemporada.

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“Quedan cuatro partidos, si ganamos los cuatro entramos. Es difícil, sí, pero como digo siempre voy a luchar hasta el último partido. Vamos a dejar todo, creo que lo merecemos nosotros, la gente, pero muchas veces los merecimientos hay que demostrarlos dentro de la cancha”, sostuvo el central de Los Andes en diálogo con Identidad Milrayitas.

Nos pasó todo el año, nos faltó cerrar los partidos, poder meter un gol más para estar tranquilos Nos pasó todo el año, nos faltó cerrar los partidos, poder meter un gol más para estar tranquilos

El equipo de César Monasterio había abierto el marcador frente a Godoy Cruz en su primera llegada clara. Después el local fue sin ideas, empujando, sin jugadas de peligro, pero metiendo gente en el área aprovechó rebotes y dio vuelta un partido increíble cambiando aplausos por insultos.

Para Daniel Franco, Los Andes tiene chances de Torneo Reducido.

Para Daniel Franco, Los Andes tiene chances de Torneo Reducido.

“Lamentablemente perdimos tres puntos, o uno, que hubiesen sido muy importantes. Nos quedamos con las manos vacías, pero todavía hay posibilidades”, fue el mensaje del oriundo de Granadero Baigorria.

No haberlo liquidado a tiempo

Algo similar le pasó al equipo de Lomas de Zamora frente a Defensores de Belgrano y San Miguel (ambos 1-1) en los últimos partidos. Abrió el marcador, no lo liquidó y terminó dándole vida a los rivales. “Nos pasó todo el año, nos faltó cerrar los partidos, poder meter un gol más para estar tranquilos. Con el 2-0 terminaba el partido, no había forma. El 1-0 es muy poco”, justificó tras la derrota con Godoy Cruz.

“Jugamos espectacular”, sostuvo Daniel Franco, pero agregó que “nos metieron el primer gol y con toda la gente que metieron eran más dentro del área que nosotros. Y en algún momento nos iban a ganar”.

Apuntó que “nos metieron 200 centros. Faltó cerrarlo, por ahí meter un defensor más. Ellos terminaron jugando con tres nueves, con un montón de gente dentro del área y era tratar de cerrarlo con un poco más de gente. A pesar de tener un presupuesto de los más altos, es un club que tiene muchas variantes, sale uno, entra otro, y es mejor”.

Ganar en Córdoba frente a Racing y esperar que Ciudad Bolívar y Estudiantes pierdan puntos ante San Telmo y Deportivo Morón, respectivamente, será el primer objetivo de Los Andes, que jugará el lunes conociendo ambos resultados.

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