En Mendoza, Los Andes tuvo el final menos deseado y perdió con Godoy Cruz

Los Andes se derrumbó en el final
Los Andes, luego de abrir el marcador, tuvo el peor desenlace en Mendoza. Cuando el partido entraba en el tramo decisivo, Godoy Cruz metió una ráfaga de goles y se quedó con el 2-1. El Milrayitas quedó a cinco puntos del Torneo Reducido y con un próximo viaje a Córdoba, mientras que el Tomba, tercero, a cinco del líder Ferro.
Remare al gol de Mario Galeano para Los Andes.
Bronca, sí. Porque lo tenía ahí, después de un mejor Godoy Cruz en el primer tiempo, dando el golpe en el arranque del complemento y defendiendo la ventaja. Pero, esto es fútbol. El local, a pesar de perder la línea con los cambios, amontonó gente arriba y en un abrir y cerrar de ojos se llevó el premio mayor en tiempo de descuento.
Primer tiempo de Godoy Cruz
El equipo de César Monasterio se plantó de igual a igual, sin retroceder, con mucha presencia en campo rival, pero el local terminó imponiéndose cuando entró en acción Santiago Martínez.
Fue ahí que con el correr de los minutos Sebastián López comenzó a trabajar. Tuvo una doble tapada sobre Santiago Martínez y Felipe Cairus, más otras buenas intervenciones a remates de larga distancia. En Los Andes quedaron desconectados los de arriba y eso hizo que perdiera el buen semblante del primer pasaje del partido.
Gol y final fatal de Los Andes
En su primera legada clara, Los Andes abrió el marcador. Pase largo de Mauricio Asenjo para la corrida de Mario Galeano y ley del ex. El “7” enganchó hacia un lado y otro de la marca de Tomás Rossi para despachar un fuerte remate que le dobló las manos a Juan Strumia.
Después se vio un Los Andes dispuesto a defender el resultado y un Godoy Cruz netamente ofensivo con el recambio, pero sin poder crearle real peligro a Sebastián López que siguió firme.
De tanto ir, en una jugada de arremetida y con varios rebotes aprovechó Axel Rodríguez para tocar a la red. El empate, aunque alejaba a Los Andes de su objetivo, no estaba mal, pero en el descuento cabeceó Fabricio Oviedo y quedó la pelota boyando que no retuvo el arquero para que Martín Pino se le llevara puesta al gol.
Ahí, Los Andes perdió más que tres puntos. Con 12 en juego, quedó a cinco de Ciudad de Bolívar camino al Torneo Reducido. Ahora viajará a Córdoba para visitar a Racing, ya sin margen de error.
Terminó el partido
Los Andes perdió 2-1 en Mendoza y se alejó de los puestos de Torneo Reducido.
ST 45 + 5' | Final del partido en Mendoza:Los Andes perdió 2 a 1 ante Godoy Cruz. El gol Milrayitas lo hizo Galeano. #GodoyCruz 2 - #LosAndes 1 #DaleLomas https://t.co/7sUtfLCor4— Club Los Andes (@clublosandes) October 4, 2026
¡¡¡GOL DE GODOY CRUZ!!!
A los 46 minutos. Sebastián López dio rebote en un cabezazo y la empujó Martín Pino.
¡¡¡GOL DE GODOY CRUZ!!!
A los 39 minutos. Axel Rodríguez convirtió luego de una serie de rebotes.
"Explosión"Porque la provincia de Mendoza se paraliza ante el gol de Axel Rodríguez para que Godoy Cruz iguale el partido ante Los Andes. https://t.co/2vQlaearOw— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 4, 2026
Voló López para salvar su arco
El arquero de Los Andes rechazó un tiro libre de Vicente Poggi.
Se aproximó la visita
Derechazo de Mauricio Asenjo que pasó cerca del caño izquierdo.
Los Andes defiende la ventaja
Promediando el complemento el equipo de Lomas de Zamora continúa ganando en Mendoza.
¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!
A los seis minutos. Gran jugada de Mario Galeano, que enganchó y le dobló las manos a Juan Strumia.
"Mario Galeano"Por el gol del jugador de Los Andes ante Godoy Cruz. https://t.co/mXL9WQHgaA— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 4, 2026
Comenzó el segundo tiempo
En Mendoza, Los Andes debe arriesgar más en busca de los tres puntos.
Terminó el primer tiempo
Godoy Cruz y Los Andes empatan 0-0 con el local más cerca de abrir el marcador.
PT 45 + 3' | Final del primer tiempo:Los Andes y Godoy Cruz empatan sin goles en Mendoza. #GodoyCruz 0 - #LosAndes 0#DaleLomas https://t.co/9WHg4mgk6d— Club Los Andes (@clublosandes) October 4, 2026
De afuera tampoco pudo
Santiago Martínez remató bajo, pero el arquero rozó la pelota al córner
Otra clara del local
Martín Pino quedó de frente al arco y remató cruzado afuera.
Doble tapada de López
El arquero de Los Andes le ganó los duelos a Santiago Martínez y, Felipe Cairus.
Primer aviso del Tomba
Desde lejos probó Vicente Poggi, respondió abajo Sebastián López.
Comenzó el partido
Los Andes visita a Godoy Cruz de Mendoza por la 32º fecha de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro, que contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, es crucial para las aspiraciones de ambos en el tramo final del torneo.
Así forman Godoy Cruz y Los Andes
Godoy Cruz de Mendoza: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Federico Milo,Tomás Rossi y Diego Viera; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Felipe Cairus y Benjamín Schamine; Santiago Martínez y Martín Pino. DT: Pablo de Muner.
Los 11 titulares que saldrán a la cancha a disputar el encuentro frente a Los Andes ¡Vamos nosotros! https://t.co/zbRnC4bcmW— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) October 4, 2026
Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco e Iván Peter Martínez Grance; Juan Manuel Vázquez, Gabriel Cañete, Mario Galeano y Axel Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.
¡Así va Los Andes! Así forma el equipo dirigido por César Monasterio para enfrentar a Godoy Cruz en el Estadio Feliciano Gambarte. Viví el minuto a minuto a través de X.#VamosMilrayitas https://t.co/NYnkGk6T3j— Club Los Andes (@clublosandes) October 4, 2026
Árbitro: Maximiliano Macheroni. Estadio: Feliciano Gambarte. TV: LPF Play.