domingo 04 de octubre de 2026
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4 de octubre de 2026
Se derrumbó.

En Mendoza, Los Andes tuvo el final menos deseado y perdió con Godoy Cruz

Los Andes lo ganaba con gol de Mario Galeano, pero no lo aguantó y el Tomba se lo dio vuelta. Ahora quedó a cinco puntos del Torneo Reducido.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Los Andes se juega una parada brava en Mendoza.

Los Andes se juega una parada brava en Mendoza.

Los Andes se juega una parada brava en Mendoza.

Los Andes se juega una parada brava en Mendoza.

Los Andes se derrumbó en el final

Los Andes, luego de abrir el marcador, tuvo el peor desenlace en Mendoza. Cuando el partido entraba en el tramo decisivo, Godoy Cruz metió una ráfaga de goles y se quedó con el 2-1. El Milrayitas quedó a cinco puntos del Torneo Reducido y con un próximo viaje a Córdoba, mientras que el Tomba, tercero, a cinco del líder Ferro.

Remare al gol de Mario Galeano para Los Andes.

Remare al gol de Mario Galeano para Los Andes.

Bronca, sí. Porque lo tenía ahí, después de un mejor Godoy Cruz en el primer tiempo, dando el golpe en el arranque del complemento y defendiendo la ventaja. Pero, esto es fútbol. El local, a pesar de perder la línea con los cambios, amontonó gente arriba y en un abrir y cerrar de ojos se llevó el premio mayor en tiempo de descuento.

Primer tiempo de Godoy Cruz

El equipo de César Monasterio se plantó de igual a igual, sin retroceder, con mucha presencia en campo rival, pero el local terminó imponiéndose cuando entró en acción Santiago Martínez.

Fue ahí que con el correr de los minutos Sebastián López comenzó a trabajar. Tuvo una doble tapada sobre Santiago Martínez y Felipe Cairus, más otras buenas intervenciones a remates de larga distancia. En Los Andes quedaron desconectados los de arriba y eso hizo que perdiera el buen semblante del primer pasaje del partido.

Gol y final fatal de Los Andes

En su primera legada clara, Los Andes abrió el marcador. Pase largo de Mauricio Asenjo para la corrida de Mario Galeano y ley del ex. El “7” enganchó hacia un lado y otro de la marca de Tomás Rossi para despachar un fuerte remate que le dobló las manos a Juan Strumia.

Después se vio un Los Andes dispuesto a defender el resultado y un Godoy Cruz netamente ofensivo con el recambio, pero sin poder crearle real peligro a Sebastián López que siguió firme.

De tanto ir, en una jugada de arremetida y con varios rebotes aprovechó Axel Rodríguez para tocar a la red. El empate, aunque alejaba a Los Andes de su objetivo, no estaba mal, pero en el descuento cabeceó Fabricio Oviedo y quedó la pelota boyando que no retuvo el arquero para que Martín Pino se le llevara puesta al gol.

Ahí, Los Andes perdió más que tres puntos. Con 12 en juego, quedó a cinco de Ciudad de Bolívar camino al Torneo Reducido. Ahora viajará a Córdoba para visitar a Racing, ya sin margen de error.

Terminó el partido

Los Andes perdió 2-1 en Mendoza y se alejó de los puestos de Torneo Reducido.

¡¡¡GOL DE GODOY CRUZ!!!

A los 46 minutos. Sebastián López dio rebote en un cabezazo y la empujó Martín Pino.

¡¡¡GOL DE GODOY CRUZ!!!

A los 39 minutos. Axel Rodríguez convirtió luego de una serie de rebotes.

Voló López para salvar su arco

El arquero de Los Andes rechazó un tiro libre de Vicente Poggi.

Se aproximó la visita

Derechazo de Mauricio Asenjo que pasó cerca del caño izquierdo.

Los Andes defiende la ventaja

Promediando el complemento el equipo de Lomas de Zamora continúa ganando en Mendoza.

¡¡¡GOL DE LOS ANDES!!!

A los seis minutos. Gran jugada de Mario Galeano, que enganchó y le dobló las manos a Juan Strumia.

Comenzó el segundo tiempo

En Mendoza, Los Andes debe arriesgar más en busca de los tres puntos.

Terminó el primer tiempo

Godoy Cruz y Los Andes empatan 0-0 con el local más cerca de abrir el marcador.

De afuera tampoco pudo

Santiago Martínez remató bajo, pero el arquero rozó la pelota al córner

Otra clara del local

Martín Pino quedó de frente al arco y remató cruzado afuera.

Doble tapada de López

El arquero de Los Andes le ganó los duelos a Santiago Martínez y, Felipe Cairus.

Primer aviso del Tomba

Desde lejos probó Vicente Poggi, respondió abajo Sebastián López.

Comenzó el partido

Los Andes visita a Godoy Cruz de Mendoza por la 32º fecha de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro, que contará con el arbitraje de Maximiliano Macheroni, es crucial para las aspiraciones de ambos en el tramo final del torneo.

Así forman Godoy Cruz y Los Andes

Godoy Cruz de Mendoza: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Federico Milo,Tomás Rossi y Diego Viera; Vicente Poggi, Gastón Gil Romero, Felipe Cairus y Benjamín Schamine; Santiago Martínez y Martín Pino. DT: Pablo de Muner.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco e Iván Peter Martínez Grance; Juan Manuel Vázquez, Gabriel Cañete, Mario Galeano y Axel Valdez Chamorro; Facundo Villarreal y Mauricio Asenjo. DT: César Monasterio.

Árbitro: Maximiliano Macheroni. Estadio: Feliciano Gambarte. TV: LPF Play.

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