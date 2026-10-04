En Mendoza, Los Andes tuvo el final menos deseado y perdió con Godoy Cruz

Los Andes se derrumbó en el final

Los Andes, luego de abrir el marcador, tuvo el peor desenlace en Mendoza. Cuando el partido entraba en el tramo decisivo, Godoy Cruz metió una ráfaga de goles y se quedó con el 2-1. El Milrayitas quedó a cinco puntos del Torneo Reducido y con un próximo viaje a Córdoba, mientras que el Tomba, tercero, a cinco del líder Ferro.

Remare al gol de Mario Galeano para Los Andes.

Bronca, sí. Porque lo tenía ahí, después de un mejor Godoy Cruz en el primer tiempo, dando el golpe en el arranque del complemento y defendiendo la ventaja. Pero, esto es fútbol. El local, a pesar de perder la línea con los cambios, amontonó gente arriba y en un abrir y cerrar de ojos se llevó el premio mayor en tiempo de descuento.

Primer tiempo de Godoy Cruz

El equipo de César Monasterio se plantó de igual a igual, sin retroceder, con mucha presencia en campo rival, pero el local terminó imponiéndose cuando entró en acción Santiago Martínez.

Fue ahí que con el correr de los minutos Sebastián López comenzó a trabajar. Tuvo una doble tapada sobre Santiago Martínez y Felipe Cairus, más otras buenas intervenciones a remates de larga distancia. En Los Andes quedaron desconectados los de arriba y eso hizo que perdiera el buen semblante del primer pasaje del partido.

Gol y final fatal de Los Andes

En su primera legada clara, Los Andes abrió el marcador. Pase largo de Mauricio Asenjo para la corrida de Mario Galeano y ley del ex. El “7” enganchó hacia un lado y otro de la marca de Tomás Rossi para despachar un fuerte remate que le dobló las manos a Juan Strumia.

Después se vio un Los Andes dispuesto a defender el resultado y un Godoy Cruz netamente ofensivo con el recambio, pero sin poder crearle real peligro a Sebastián López que siguió firme.

De tanto ir, en una jugada de arremetida y con varios rebotes aprovechó Axel Rodríguez para tocar a la red. El empate, aunque alejaba a Los Andes de su objetivo, no estaba mal, pero en el descuento cabeceó Fabricio Oviedo y quedó la pelota boyando que no retuvo el arquero para que Martín Pino se le llevara puesta al gol.

Ahí, Los Andes perdió más que tres puntos. Con 12 en juego, quedó a cinco de Ciudad de Bolívar camino al Torneo Reducido. Ahora viajará a Córdoba para visitar a Racing, ya sin margen de error.