Una investigación judicial permitió recuperar más de $14 millones que habían sido robados mediante una estafa telefónica en abril de 2026. El dinero fue rastreado hasta diez billeteras virtuales y, después de siete meses, la Justicia autorizó su devolución a la víctima.

Tristeza. Explosión en Ezpeleta: murió el cocinero que se encontraba internado

Infraestructura. Quilmes: avanza la obra de la nueva subida y bajada de Ezpeleta en la Autopista Buenos Aires-La Plata

El engaño comenzó con un llamado telefónico en abril de este año. Durante la comunicación, los estafadores alertaron a la víctima sobre supuestas compras fraudulentas y, con el argumento de resguardar sus ahorros, consiguieron que compartiera la pantalla de su celular.

La maniobra se extendió durante varias horas y permitió a los delincuentes inducirla a realizar distintas operaciones financieras . Entre ellas, solicitar préstamos y transferir el dinero que tenía ahorrado.

Los fondos llegaron inicialmente a una cuenta de Naranja X y luego fueron distribuidos en diez billeteras virtuales de Personal Pay.

Cómo lograron recuperar el dinero

A partir de la denuncia, la Fiscalía requirió información a las empresas involucradas para reconstruir el recorrido de las transferencias. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías interviniente dispuso el congelamiento de las cuentas que habían recibido los fondos.

Finalmente, después de siete meses de investigación, se autorizó la restitución del dinero. Personal Pay concretó la devolución de más de $14 millones a la persona damnificada.

La causa continúa abierta para intentar identificar a los responsables de la estafa telefónica.

La advertencia para evitar nuevas estafas

Desde la Fiscalía recordaron que los bancos y las billeteras virtuales nunca solicitan transferencias de dinero para proteger los ahorros de sus clientes ni piden compartir la pantalla del teléfono.

Ante una comunicación de este tipo, la recomendación es interrumpir el llamado y comunicarse directamente con la entidad correspondiente mediante sus canales oficiales.