Almirante Brown reunió a 500 hijos y nietos de Veteranos de Malvinas en unas olimpiadas.

Almirante Brown fue sede de una nueva edición de las Olimpiadas de Hijos y Nietos de Malvinas “Rubén Darío Ramírez”, que convocó a alrededor de 500 participantes en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. Hubo competencias deportivas y propuestas recreativas para integrantes de agrupaciones bonaerenses.

La jornada reunió a integrantes de distintas agrupaciones de hijos y nietos de Veteranos de Guerra de Malvinas de la provincia de Buenos Aires y entre las disciplinas propuestas hubo fútbol femenino y masculino, vóley mixto, natación para ambas categorías, tejo, truco y metegol.

Un homenaje a Rubén Darío Ramírez en Almirante Brown Las olimpiadas llevan el nombre de Rubén Darío Ramírez, Veterano de Guerra de Malvinas que se desempeñó como primer secretario de Hijos de Veteranos de Malvinas y tuvo un papel importante en la organización provincial.

"Estamos muy felices de haber sido parte de este evento tan importante, siempre con la premisa de dejar en lo más alto la bandera de Malvinas y también destacar a nuestros héroes que dieron su vida luchando por nuestra soberanía", remarcó Mariano Cascallares.

Alrededor de 500 participantes en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, dijeron presente, al igual que la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán.

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