A puro folklore. Almirante Brown tendrá una nueva edición de la Expo Ballets Folklóricos este domingo 29 de noviembre, desde las 18, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco. La jornada reunirá a distintas agrupaciones de danza tradicional y contará con músicos invitados.
La localidad de Burzaco será escenario de un encuentro dedicado a las danzas tradicionales argentinas, con la participación de ballets, escuelas de baile y artistas locales. La actividad se desarrollará en E. de Burzaco 740, a pocos metros de la estación ferroviaria, y tendrá entrada gratuita.
La propuesta forma parte de la agenda cultural del Municipio de Almirante Brown y busca generar un espacio para que las agrupaciones del distrito puedan mostrar su trabajo y compartir una jornada dedicada al folklore.
El folklore tendrá una cita con estos grupos:
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La Vuelta del Gato Moro Ballet.
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Siguiendo la Huella.
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Danzaita Munami.
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Astillas de Plata.
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Sonkoy Wayñu.
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Viva la Vida.
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El Mestizo Ballet Folklórico.
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La pareja Cobos-Gaymas Ruiz, participante de los Juegos Bonaerenses Sub 18.
Además, la programación incluirá las presentaciones musicales de Lauti Cuello y Franco Coria, quienes acompañarán la jornada con sus actuaciones.
Una celebración de las raíces folklóricas
La Expo Ballets Folklóricos se consolidó como una propuesta para visibilizar el trabajo de bailarines y academias de Almirante Brown, además de promover el encuentro entre artistas y vecinos.
Desde la organización destacaron el valor de mantener vivas las tradiciones y difundir la riqueza de las danzas populares. La convocatoria está abierta a quienes quieran acercarse al Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo para disfrutar de los espectáculos.