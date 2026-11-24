A puro folklore . Almirante Brown tendrá una nueva edición de la Expo Ballets Folklóricos este domingo 29 de noviembre, desde las 18, en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo de Burzaco . La jornada reunirá a distintas agrupaciones de danza tradicional y contará con músicos invitados.

La localidad de Burzaco será escenario de un encuentro dedicado a las danzas tradicionales argentinas, con la participación de ballets, escuelas de baile y artistas locales. La actividad se desarrollará en E. de Burzaco 740, a pocos metros de la estación ferroviaria, y tendrá entrada gratuita.

La propuesta forma parte de la agenda cultural del Municipio de Almirante Brown y busca generar un espacio para que las agrupaciones del distrito puedan mostrar su trabajo y compartir una jornada dedicada al folklore.

Además, la programación incluirá las presentaciones musicales de Lauti Cuello y Franco Coria, quienes acompañarán la jornada con sus actuaciones.

Una celebración de las raíces folklóricas

La Expo Ballets Folklóricos se consolidó como una propuesta para visibilizar el trabajo de bailarines y academias de Almirante Brown, además de promover el encuentro entre artistas y vecinos.

Desde la organización destacaron el valor de mantener vivas las tradiciones y difundir la riqueza de las danzas populares. La convocatoria está abierta a quienes quieran acercarse al Centro de Arte y Cultura E. S. Discépolo para disfrutar de los espectáculos.