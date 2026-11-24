Temperley y sus antiguos viñedos: una historia que comenzó en el siglo XVII.

La historia de los viñedos de Temperley se remonta al siglo XVII, cuando las tierras que hoy forman parte de Lomas de Zamora ya albergaban plantaciones de vid. Documentos históricos mencionan una estancia con 7.500 cepas y, siglos después, emprendimientos que consolidaron la producción local.

Mucho antes de que Mendoza se convirtiera en el principal referente de la vitivinicultura argentina, el sur del conurbano bonaerense ya tenía una relación estrecha con el cultivo de la vid. Temperley y Quilmes fueron dos de los territorios donde esta actividad tuvo un desarrollo destacado.

Décima campaña. Buscan madrinas y padrinos para que los chicos tengan su regalo en Navidad

Alfredo Grassi, presidente del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, reconstruyó parte de ese pasado y señaló que las primeras vides llegaron al actual territorio argentino a mediados del siglo XVI. Para 1557 ya se habían realizado plantaciones con ejemplares provenientes de Chile.

En la región cuyana encontraron condiciones favorables para crecer, mientras que los primeros vinos arribaron a Buenos Aires durante la segunda década del siglo XVII.

Las primeras viñas de Temperley

En las tierras que actualmente pertenecen al partido de Lomas de Zamora también hubo plantaciones desde los primeros años del siglo XVII. En 1600, Diego Núñez de Prado estableció una estancia en la zona de Temperley y, cuando murió en 1613, su testamento dejó constancia de la existencia de una viña con 7.500 cepas.

Otro establecimiento productivo fue la estancia de Arce, que en 1728 también contaba con plantaciones de vid.

La actividad continuó durante los siglos siguientes. El propio Jorge Temperley tenía una viña en su chacra y, luego de vender esas tierras a Nicolás Avellaneda, la plantación se conservó junto con una pequeña bodega donde se elaboraba vino.

También se registraron viñedos en la quinta Tierra Prometida, propiedad de Pascual Gatti, ubicada sobre la calle Esmeralda. Otros establecimientos que cultivaban vides eran Los Pinos, de Adolfo González Chávez, y una quinta situada en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Frías, perteneciente a José María Huergo.

Uno de los registros más importantes apareció en la revista El Sudamericano, publicada en 1889. Allí se mencionaba a la compañía vitivinícola La Perseverancia, que tenía en Temperley un viñedo de ocho cuadras de extensión, con 60.000 plantas de variedades americanas y francesas.

Grassi aclaró que no existe certeza sobre el lugar exacto donde se realizaron las primeras plantaciones, aunque destacó la importancia histórica de Temperley para la vitivinicultura.

En las páginas del Diario La Unión se publicaban los avisos de viñedos.

Quilmes también tuvo una importante producción de vinos

La historia no se limitó a Lomas de Zamora. Ricardo Manjón, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, explicó que la actividad vitivinícola también tuvo un desarrollo importante en la zona ribereña del sur bonaerense, desde Sarandí y Villa Domínico hasta Bernal y Quilmes.

Uno de los establecimientos más representativos fue la quinta La Regina. Su propietario, Fortunato Cichero, adquirió 27 hectáreas entre las actuales calles Guido y Primera Junta, donde desarrolló plantaciones de especies nativas y extranjeras.

En su etapa de mayor esplendor, los viñedos llegaban hasta las barrancas y abastecían la elaboración de vinos generosos. Entre sus productos se destacó Regina, una marca de champagne que alcanzó reconocimiento comercial.

Para mejorar la calidad de la producción, Cichero recurrió al asesoramiento de un botánico francés. Los vinos se comercializaban en hoteles y restaurantes, además de llegar a distintas ciudades del interior y a Montevideo.

Según la reconstrucción histórica de Manjón, la vitivinicultura tuvo su período de mayor auge en Quilmes entre 1870 y 1920.

Así, las antiguas chacras y estancias de Temperley y Quilmes dejaron una huella poco conocida en la historia productiva del sur del Gran Buenos Aires, cuando los viñedos formaban parte del paisaje de estas localidades.