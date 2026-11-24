Todos los años, desde la Asociación de Lomas se unen para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres.

En el marco del mes de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur realizará un encuentro este jueves a las 17.30 en Lomas abierto a la comunidad. Se podrá conocer el libro "Nosotras, vosotras, ellas" de Cristina Castellino , quien estará contando su historia.

La jornada que se llevará adelante en el Centro de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas ubicado en Acevedo 201, se organiza gracias a la asociación y con la articulación de la Comisión de Género a cargo de Graciela Gauna . Todos los años, las Mujeres Profesionales del Sur abre este espacio de reflexión y ésta vez a través de un libro que pone a la mujer como protagonista.

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"Los que se sumen este jueves van a encontrar un espacio de reflexión por el que transitaremos de la mano de la autora, abogada, magister en Derecho Corporativo y Educación. Es además terapeuta gestaltica y analista de diseño humano", comentó la escritora lomense y miembro de la asociación, Lidia Rissotto quien además estará a cargo de la presentación del encuentro.

La entrada al encuentro es abierta a la comunidad, libre y gratuita. Sólo hay que asistir sin ninguna inscripción previa en el horario y día especificado. "Lo que hacemos nosotras desde nuestra asociación es responder a través de estos encuentros a los temas que preocupan no solo a las mujeres sino a toda la sociedad", compartió Rissotto.

Respecto al libro de la autora Castellino que será el disparador del encuentro para tratar la temática de la violencia contra las mujeres, detallaron que es una obra que reúne una serie de relatos que describen distintos arquetipos femeninos, algunos vividos en luz y otros en sombra.

Retrata mujeres enfrentadas al miedo, a la censura, a la madurez, a la violencia, a la competencia, al amor y al divorcio y contiene un capítulo muy especial dedicado a los arquetipos maternos.

"La intención es mostrar algunos ejemplos de cómo el género enfrenta determinadas realidades y analizarlas, sin pretender acaparar certezas, solamente apelando a la complicidad de quien los lea", recalcó la autora del libro "Nosotras, vosotras, ellas" y agregó que es su deseo que tanto los relatos como los apuntes que complementan el libro "constituyan un aporte para que el mundo pueda entendernos mejor a nosotras, las mujeres".

El compromiso de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur

La asociación desde sus inicios, no solamente se preocupa y se ocupa de la promoción de la mujer emprendedora, del rol de la mujer profesional en la sociedad, también crea espacios como conferencias, exposiciones o charlas que aporten al desarrollo individual.

"Nos involucramos siempre en temas que atañan a toda la sociedad. Por eso, en este momento decidimos recibir a la doctora Castellino con mucho interés y esperamos que ese interés también se despierte en la comunidad", aseguró Rissotto.

Castellino es autora de numerosos artículos y de los libros "De par en par" y "Nosotras, Vosotras, ellas". Además cuenta con un fuerte desarrollo espiritual. Hace más de 20 años que practica meditación, yoga y Chi Kung.