Explosión e incendio en un local de comidas de Ezpeleta, Quilmes.

La explosión de una garrafa seguida de un incendio en un local de comidas dejó siete heridos durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, en Quilmes. El episodio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones de Centenario y Bogotá, mientras se desarrollaba un espectáculo musical que tuvo que ser interrumpido.

La detonación alertó a quienes participaban de la celebración y motivó la intervención de los Bomberos, ambulancias y personal de asistencia. Ante la situación, se dispuso la evacuación de las personas que se encontraban en el sector.

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Entre las víctimas, un hombre de 32 años sufrió las lesiones más graves y debió ser trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME. Presentó quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo, con lesiones en el torso, los brazos y parte del rostro.

En quilmes, Hubo una explosión de gas en una pizzeria mientras hacian un evento municipal por el aniversario de ezpeleta Hay varias personas heridas con quemaduras pic.twitter.com/FwPzTJVP7z

Su nombre es Nahuel Aguilar y se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Quilmes. Los médicos evalúan su traslado a un centro de mayor complejidad. De acuerdo a lo expuesto por testigos, Aguilar habría sido quien cambiaba las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó.

También fue trasladada una joven de 19 años, que sufrió quemaduras en el rostro por exposición y cortes en el brazo derecho. Su hermano también necesitó atención médica por distintas heridas.

Heridos de distintas edades tras la explosión e incendio en Ezpeleta.

Entre las demás víctimas se encuentra una mujer de 22 años que sufrió cortes en el cuero cabelludo y lesiones provocadas por astillas de vidrio en la zona de los ojos, luego de que estallara una vidriera.

Por otra parte, una niña de 11 años sufrió un corte en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres.

Las dos personas restantes son mujeres que presentaban heridas de menor gravedad. Una de ellas recibió asistencia médica en el mismo lugar del episodio.

El cuerpo de Bomberos inició este lunes por la mañana los primeros peritajes en el lugar con el objetivo de determinar dónde ocurrió la explosión seguida de incendio y qué provocó el incidente.