En Brown de Adrogué comenzaron algunos movimientos respecto al plantel de cara a la temporada de Primera B 2027. Pero, lo más importante todavía no fue confirmado por la dirigencia: qué pasa con la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Adrián Czornomaz.

El entrenador que en siete fechas hizo el milagro de mantener a Brown de Adrogué en la categoría manifestó su deseo de seguir después de la salvación en la Barranca ante Argentino de Quilmes.

Una lucha. Czornomaz, DT de Brown de Adrogué: "Vamos a sacar esto adelante"

La dirigencia del Tricolor se mantuvo en los últimos años hermética frente a la toma de decisiones. No quieren ventilar información hasta que se haya tomado una decisión final. Y esta no es la excepción.

Para Adrián Czornomaz la prioridad es Brown de Adrogué. Puertas adentro hay un convencimiento casi unánime del presidente Agustín Galeota y sus miembros de Comisión Directiva para que ambos continúen codo a codo en 2027 en busca de objetivos más altos. “Estamos charlando, faltan detalles”, informaron desde el club.

Qué falta. Ponerse de acuerdo en la planificación con vistas a la próxima temporada. El hecho de que hubo tres bajas es un paso adelante en el día a día de la dirigencia y el cuerpo técnico.

Pero se debe llegar a buen puerto en el contrato; los refuerzos frente a una economía que austera; la pretemporada que con seguridad se hará en las instalaciones del estadio Lorenzo Arandilla; y el rumbo futbolístico que se proyecta desde Brown de Adrogué.

Tres que ya se despidieron

Los volantes Matías Sproat y Juan Ignacio Silva, además del arquero Sebastián Giovini, no formarán parte de la próxima temporada en Brown de Adrogué.

En ese rubro, la dirigencia deberá resolver los casos de otros 16 futbolistas a los que se les vence el contrato en diciembre próximo.