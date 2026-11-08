domingo 08 de noviembre de 2026
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8 de noviembre de 2026
¿Qué pasará?

Adrián Czornomaz y su futuro en Brown de Adrogué: qué idea tiene el DT

Tras salvarlo del descenso, Czornomaz se mostró a gusto en Brown de Adrogué y la semana que viene se reunirá con la dirigencia para abodar su continuidad.

Adrián Czornomaz&nbsp;

Adrián Czornomaz 

Después de evitar el descenso en la última fecha, Brown de Adrogué comienza a pensar en la próxima temporada y uno de los temas a resolver es el futuro del entrenador Adrián Czornomaz, quien enderezó el andar del equipo y cumplió el objetivo de lograr la permanencia en la Primera B.

Los números que obtuvo el Pirata -en dupla con Marcelo Barrera- alimentan esa posibilidad. Desde que llegó al club, el equipo sumó sumó 12 de los 21 puntos en juego (57,1% de efectividad) y gracias a eso pudo sostener la categoría. Sin embargo, hasta el momento, no hay nada confirmado y los próximos días serán claves en ese sentido.

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El primer paso para darle forma a la continuidad de Czonormaz y su cuerpo técnico se dará la próxima semana cuando el entrenador mantenga una reunión con la cúpula dirigencial del Tricolor para analizar el recorrido de las últimas siete fechas y los pasos a dar de cara a lo que se viene en la tercera categoría del fútbol argentino.

Brown de Adrogu&eacute; se salv&oacute; en la &uacute;ltima fecha y piensa en el 2027

Brown de Adrogué se salvó en la última fecha y piensa en el 2027

La palabra Adrián Czornomaz, el salvador de Brown de Adrogué

El entrenador habló de su deseo con miras al 2027 y remarcó que está "muy contento" en Brown de Adrogué, lo que deja la puerta abierta para negociar y acordar un nuevo vínculo. "La semana que viene tendremos una reunión con los dirigentes para saber qué quieren ellos, a qué objetivo van apuntar. Nosotros estamos muy contentos, es un club que creció mucho y tiene todas las instalaciones para trabajar tranquilos", reconoció en diálogo con Ascenso x3.

A partir de eso, dejó en claro cuáles debería ser los objetivos en el 2027. "Yo creo que Brown tiene que armar un equipo para por lo menos entrar al Reducico y pelear por el campeonato, sin pasar las zozobras que tuvo el club este año. Ojalá nos pongamos de acuerdo y vayamos todos juntos hacia el mismo objetivo, que es tener un equipo competitivo", recalcó.

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