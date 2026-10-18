Brown de Adrogué quedó a un paso de la salvació: los números

Cuando más la soga apretaba el cuello, Brown de Adrogué la fue aflojando de a poco hasta casi recuperarse de una prolongada agonía. A dos fechas del final de la fase regular de la Primera B , el Tricolor está a un peldaño de mantenerse en la tercera categoría.

La derrota en el clásico con San Martín de Burzaco fue el punto de inflexión. La salida de Jorge Vivaldo dejó un equipo en llamas, pero los bomberos Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera fueron apagando el incendio y controlando una situación que ya no se sostenía.

Gran aporte. Brandon López, feliz por ayudar con sus goles a Brown de Adrogué

Triunfo necesario. Baldunciel, clave para la victoria de Brown de Adrogué: "Nos quedan..."

En el mano a mano con la UAI Urquiza mantuvo la diferencia de cuatro puntos. El Furgón igualó 1-1 con Liniers, mientras que Brown de Adrogué lo hizo sin goles ante Comunicaciones.

Con seis unidades en juego, Brown de Adrogué (43) puede salvarse la próxima fecha con estas variables: ganarle a Defensores Unidos de Zárate y que empate o pierda la UAI (39) contra Villa San Carlos. O igualando y que no ganen los de Villa Lynch. Empatando o perdiendo ambos, se salva el equipo del partido de Almirante Brown.

Nuevo arco en cero para Brown de Adrogué.

En el medio está Defensores Unidos de Zárate (42), por lo que el encuentro a jugarse en el estadio Lorenzo Arandilla será el más atrayente de los equipos que pelean en la parte baja de la tabla.

Casi fuera de peligro están Liniers y Flandria (ambos con 45), en tanto que Argentino de Merlo y Argentino de Quilmes (44 cada uno) todavía necesitan un puntito para aventar cualquier riesgo de descender.

Atrás se transformó en una muralla

La dupla Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera asumió en el empate 0-0 con Sportivo Italiano. “Si peleás el descenso no te tienen que hacer goles”, explicó, palabras más, palabras menos, el Pirata Czornomaz.

Esa regla se viene cumpliendo a la perfección: en los cinco partidos que coincidieron con el regreso de Sebastián Giovini al arco, Brown de Adrogué mantuvo el arco en cero, por lo que el portero cordobés de La Laguna lleva 450 minutos invicto. Para el equipo hay que sumarle otros 36 minutos de Matías Wysocki con San Martín de Burzaco.