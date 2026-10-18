Carlos Perciavalle asegura que habrá una invasión extraterrestre

Carlos Perciavalle aseguró en reiteradas oportunidades haber tenido experiencias cercanas con extraterrestres a los largo de su vida. Ahora, el actor uruguayo realizó una predicción sobre la posible aparición de seres de otros planetas vinculados con Donald Trump.

Durante una entrevista en el ciclo Rosca Stream , el artista uruguayo aseguró que antes de que termine 2026 habrá un acontecimiento terrible para la humanidad.

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“Sobre fin de año y los primeros meses del año que viene van a hacer una aparición universal y el mundo será un antes y un después”, afirmó Carlos Perciavalle en la entrevista.

Además, vinculó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los supuestos contactos con seres extraterrestres. “Justamente una persona que no es de mi simpatía, Donald Trump, es uno de los principales contactos con los extraterrestres”, afirmó.

Carlos Perciavalle y su particular confesión.

Carlos Perciavalle anunció el ataque a la Tierra

Carlos Perciavalle aseguró que la Tierra está rodeada de naves y que hay personas que han tenido contacto directo con seres de otros planetas.

Además Carlos Perciavalle contó una experiencia personal vinculada al Cerro de la Luz, un lugar al que dijo haber ido varias veces a lo largo de su vida.

“Estamos rodeados de naves, hay mucha gente que no lo sabe y otra que no lo quiere saber. Hay gente que ha tenido vinculación directa. Al Cerro de la Luz he ido varias veces, he sacado fotos, he tenido contactos, casi como estamos teniendo nosotros ahora”, sostuvo el legendario actor.