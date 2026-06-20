domingo 21 de junio de 2026
Escribinos
20 de junio de 2026
¿Qué onda?

Steven Spielberg, sobre los extraterrestres: "Estoy convencido de que están aquí"

El director de cine Steven Spielberg, en medio del estreno de su nueva película, hizo reveladoras confesiones sobre los seres de otros planetas.

Steven Spielberg y su particular teoría.&nbsp;

Steven Spielberg y su particular teoría. 

En pocas palabras

  • Steven Spielberg convencido de la presencia extraterrestre: El aclamado director de cine afirmó en una entrevista que está seguro de que los seres de otros planetas han estado y están en la Tierra, basándose en pruebas y testimonios.
  • Regreso a la ciencia ficción: Spielberg estrena su nueva película, que aborda el fascinante mundo de los OVNIS y la vida extraterrestre, explorando su interés personal en el tema desde la infancia.
  • Conexión universal: El director señaló que la creencia en lo extraordinario y la posibilidad de vida extraterrestre es un punto de encuentro común para la humanidad, independientemente de su origen cultural o político.
Resumen generado por Thinkindot AI

El director siempre mostró un gran interés por la vida extraterrestre y cree firmemente en su existencia. Incluso plantea que podrían encontrarse ya entre nosotros.

Lee además
Emily Blunt en El día de la revelación.  video
Luz, cámara, acción.

Estrenos de cine: la nueva película de Steven Spielberg y otras tres novedades
Danelik y Brian Sarmiento. 
¿Qué onda?

La picante pregunta a Brian y Danelik de GH: "¿Son exclusivos?"

"Basándome en las pruebas circunstanciales de todo lo que he recopilado a lo largo de mi vida, en todas las personas a las que he escuchado, en todos los documentales que he visto y en todos los testimonios que he oído en el Congreso, estoy totalmente convencido de que han estado aquí y de que están aquí", afirmó Steven Spielberg a CBS News Sunday Morning.

"Quién sabe, quizá siempre hayan estado aquí", añadió el consagrado director del clásico E.T. El extraterrestre y otros éxitos del cine.

image
Steven Spielberg, reconocido director.

Steven Spielberg, reconocido director.

Steven Spielberg, apasionado de los extraterrestres

La fascinación de Steven Spielberg por el espacio y la posibilidad de vida extraterrestre comenzaron, según recuerda el cineasta, en su infancia.

"No puedo hablar en nombre de todo el público, pero hay ciertas cosas que nos unen. Y una de esas cosas que nos conectan, uno de los pocos lugares donde podemos encontrar un terreno común, es nuestra creencia compartida de que lo extraordinario es posible, y que lo imposible también lo es. Y creo que los UAP, los ovnis y todo el fenómeno en sí es algo en lo que todos, sin importar el espectro -cultural o político-, podemos estar de acuerdo", expuso Steven Spielberg.

Temas
Seguí leyendo

Estrenos de cine: la nueva película de Steven Spielberg y otras tres novedades

La picante pregunta a Brian y Danelik de GH: "¿Son exclusivos?"

Moria fulminó a Andrea por su participación en GH: "Decadente"

Flow estrena la serie argentina "Tengo algo que compartir con vos"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Moria Casán contra Andrea del Boca. 
Todo mal.

Moria fulminó a Andrea por su participación en GH: "Decadente"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Banfield se ilusiona con recuperar a Martín Río.
Mercado de pases.

Banfield quiere repatriar a Martín Río para el Torneo Clausura