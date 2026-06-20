Steven Spielberg, sobre los extraterrestres: "Estoy convencido de que están aquí"

El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg, con la que el director regresa a la ciencia ficción y al fascinante mundo de los OVNIS, lleva varios días en la cartelera de Argentina y de buena parte del mundo.
El director de cine Steven Spielberg, en medio del estreno de su nueva película, hizo reveladoras confesiones sobre los seres de otros planetas.
El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg, con la que el director regresa a la ciencia ficción y al fascinante mundo de los OVNIS, lleva varios días en la cartelera de Argentina y de buena parte del mundo.
El director siempre mostró un gran interés por la vida extraterrestre y cree firmemente en su existencia. Incluso plantea que podrían encontrarse ya entre nosotros.
"Basándome en las pruebas circunstanciales de todo lo que he recopilado a lo largo de mi vida, en todas las personas a las que he escuchado, en todos los documentales que he visto y en todos los testimonios que he oído en el Congreso, estoy totalmente convencido de que han estado aquí y de que están aquí", afirmó Steven Spielberg a CBS News Sunday Morning.
"Quién sabe, quizá siempre hayan estado aquí", añadió el consagrado director del clásico E.T. El extraterrestre y otros éxitos del cine.
La fascinación de Steven Spielberg por el espacio y la posibilidad de vida extraterrestre comenzaron, según recuerda el cineasta, en su infancia.
"No puedo hablar en nombre de todo el público, pero hay ciertas cosas que nos unen. Y una de esas cosas que nos conectan, uno de los pocos lugares donde podemos encontrar un terreno común, es nuestra creencia compartida de que lo extraordinario es posible, y que lo imposible también lo es. Y creo que los UAP, los ovnis y todo el fenómeno en sí es algo en lo que todos, sin importar el espectro -cultural o político-, podemos estar de acuerdo", expuso Steven Spielberg.