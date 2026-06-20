Steven Spielberg, sobre los extraterrestres: "Estoy convencido de que están aquí"

El día de la revelación, la nueva película de Steven Spielberg , con la que el director regresa a la ciencia ficción y al fascinante mundo de los OVNIS, lleva varios días en la cartelera de Argentina y de buena parte del mundo.

El director siempre mostró un gran interés por la vida extraterrestre y cree firmemente en su existencia. Incluso plantea que podrían encontrarse ya entre nosotros.

"Basándome en las pruebas circunstanciales de todo lo que he recopilado a lo largo de mi vida, en todas las personas a las que he escuchado, en todos los documentales que he visto y en todos los testimonios que he oído en el Congreso, estoy totalmente convencido de que han estado aquí y de que están aquí", afirmó Steven Spielberg a CBS News Sunday Morning.

image Steven Spielberg, reconocido director.

Steven Spielberg, apasionado de los extraterrestres

La fascinación de Steven Spielberg por el espacio y la posibilidad de vida extraterrestre comenzaron, según recuerda el cineasta, en su infancia.

"No puedo hablar en nombre de todo el público, pero hay ciertas cosas que nos unen. Y una de esas cosas que nos conectan, uno de los pocos lugares donde podemos encontrar un terreno común, es nuestra creencia compartida de que lo extraordinario es posible, y que lo imposible también lo es. Y creo que los UAP, los ovnis y todo el fenómeno en sí es algo en lo que todos, sin importar el espectro -cultural o político-, podemos estar de acuerdo", expuso Steven Spielberg.