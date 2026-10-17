Brown de Adrogué no pudo con Comunicaciones y debió conformarse con un empate que suma en la lucha de abajo

Brown de Adrogué sumó un punto de oro en Agronomía pensando en la permanencia

En un partido trabado y con pocas luces, Brown de Adrogué empató 0-0 frente a Comunicaciones en el estadio Alfredo Ramos, por la fecha 40 de la Primera B. El resultado le terminó sentando mejor al conjunto de Adrogué, que rescató una unidad valiosa como visitante en su lucha desvelada por mantener la categoría.

El encuentro reflejó la tensión de lo que ambos se estaban jugando. Durante la primera mitad, el Tricolor avisó con un cabezazo peligroso de Nicolás Meaurio que fue contenido de gran forma por el arquero local, Ezequiel Bacher. Por su parte, el Cartero intentó inquietar mediante la media distancia con remates de Gonzalo Jaque y Cristian Vázquez, pero se topó con una respuesta segura de Sebastián Giovini bajo los tres palos de Brown de Adrogué.

En el complemento, el ritmo del juego decayó notablemente. Los dirigidos por Adrián Czornomaz se replegaron de manera sólida para cuidar el cero en su arco, apostando a alguna contra aislada que nunca prosperó. Comunicaciones, apurado por la localía, manejó la pelota pero careció de la profundidad y la creatividad necesarias para romper el cerrojo defensivo de la visita.

Con este punto sumado en una cancha siempre complicada, Brown de Adrogué respira en el fondo de la tabla y encadena un resultado positivo que cotiza en bolsa para la recta final del campeonato. Por el lado de Comunicaciones, el sinsabor de no haber podido ganar en casa se compensa con seguir manteniéndose firmes dentro de la zona de clasificación al torneo Reducido.

Ahora el Tricolor suma 43 puntos, lo separan 4 unidades de UAI Urquiza, el último que estaría descendiendo y en la próxima fecha recibirá a Defensores Unidos de Zárate.