Brown de Adrogué no pudo con Comunicaciones y debió conformarse con un empate que suma en la lucha de abajo

Brown de Adrogué sumó un punto de oro en Agronomía pensando en la permanencia
En un partido trabado y con pocas luces, Brown de Adrogué empató 0-0 frente a Comunicaciones en el estadio Alfredo Ramos, por la fecha 40 de la Primera B. El resultado le terminó sentando mejor al conjunto de Adrogué, que rescató una unidad valiosa como visitante en su lucha desvelada por mantener la categoría.
El encuentro reflejó la tensión de lo que ambos se estaban jugando. Durante la primera mitad, el Tricolor avisó con un cabezazo peligroso de Nicolás Meaurio que fue contenido de gran forma por el arquero local, Ezequiel Bacher. Por su parte, el Cartero intentó inquietar mediante la media distancia con remates de Gonzalo Jaque y Cristian Vázquez, pero se topó con una respuesta segura de Sebastián Giovini bajo los tres palos de Brown de Adrogué.
En el complemento, el ritmo del juego decayó notablemente. Los dirigidos por Adrián Czornomaz se replegaron de manera sólida para cuidar el cero en su arco, apostando a alguna contra aislada que nunca prosperó. Comunicaciones, apurado por la localía, manejó la pelota pero careció de la profundidad y la creatividad necesarias para romper el cerrojo defensivo de la visita.
Con este punto sumado en una cancha siempre complicada, Brown de Adrogué respira en el fondo de la tabla y encadena un resultado positivo que cotiza en bolsa para la recta final del campeonato. Por el lado de Comunicaciones, el sinsabor de no haber podido ganar en casa se compensa con seguir manteniéndose firmes dentro de la zona de clasificación al torneo Reducido.
Ahora el Tricolor suma 43 puntos, lo separan 4 unidades de UAI Urquiza, el último que estaría descendiendo y en la próxima fecha recibirá a Defensores Unidos de Zárate.
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Final del partido
Comunicaciones y Brown de Adrogué igualaron 0 a 0 en Agronomía.
Planchazo y al borde de la expulsión
Juan Ignacio Silva fue muy fuerte sobre Rodrigo Figueroa y el árbitro le sacó tarjeta amarilla. Le perdonó la vida.
Comunicaciones se lleva por delante a Brown de Adrogué
El Tricolor se repliega y aguanta los ataques del Cartero. Por ahora todo sigue 0 a 0.
Muy cerca Comunicaciones
Remate razante de Joaquín Ibánez que pasó a centímetros del palo defendido por Sebastián Giovinni.
Brown de Adrogué cerca del primero
El Tricolor lo tuvo con un cabezazo de Nicolás Meaurio, pero Ezequiel Bacher salvó nuevamente a Comunicaciones.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Comunicaciones y Brown de Adrogué.
Final del primer tiempo
Comunicaciones y Brown de Adrogué empatan 0 a 0 por la fecha número 40 de la Primera B.
Jugada preparada de Brown de Adrogué
Tiro libre para el Tricolor que no supo aprovechar Lucas Baldunciel con un remate por arriba del travesaño. Jugada clara de Brown en ataque.
Se animó Comunicaciones
Un disparo de Cristian Vázquez de media distancia encontró la cobertura de Sebastián Giovinni en el arco.
Se aproxima Brown de Adrogué
Una buena escalada de Brandon López por la derecha derivó en un centro para Nicolás Meaurio pero su cabezazo se fue desviado.
Avisó Comunicaciones
Remate de media distancia de Gonzalo Jaque que se va desviado. El local es superior.
Se salvó Comunicaciones
Luego de un córner, llegó el cabezazo de Nicolás Meaurio, pero Ezequiel Bacher salvó la caída de la valla de Comunicaciones.
Comenzó el partido
Ya juegan Comunicaciones ante Brown de Adrogué por la fecha número 40 de la Primera B.
Ya se viene Comunicaciones ante Brown de Adrogué
Formaciones confirmadas:
Brown de Adrogué: Sebastian Giovini; Jonatan Bogado, Luciano Irusta, Carlos Aguirre, Lucas Césare; Alexis Castaño, Elián Robles, Matías Noble; Lucas Baldunciel, Nicolás Meaurio, Brandon López. DT: Adrián Czornomaz.
Los primeros 11 para esta tarde en Agronomía. https://t.co/iNDei0G4Sx— Brown de Adrogué (@CABrown_Oficial) October 17, 2026
Comunicaciones: Ezequiel Bacher; Gonzalo Jaque, Facundo Fabello, Francisco Mattia, Renzo Compagnucci; Cristian Vázquez, Conrado Puigdellivol, Joaquín Ibáñez, Felipe Di Lena; Valentín Quevedo, Jeremías Heidenreich. DT: Agustín Castiglione.
#JuegaComu ¡Así forma COMU esta tarde! ¡Vamos Cartero!#TenemosClub https://t.co/OB7y2TlWf8— Club Comunicaciones (@clubcomu) October 17, 2026
Árbitro: Ariel Cruz
Estadio: Comunicaciones
Transmisión: LPF Play