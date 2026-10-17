Cómo fue el romance secreto de Yanina Zilli y Martín Palermo

VYanina Zilli, exitosa vedette de los ’90 y de reciente y explosivo paso por Gran Hermano Generación Dorada , tuvo un breve y recodado romance con Martín Palermo, en tiempos en los que el delantero defendía los colores de Boca Juniors.

A un par de décadas de aquel romance, Yanina Zilli contó que cómo está el vínculo hoy en día con Martín Palermo. Incluso ella no fue a saludarlo la última vez que se cruzaron.

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"Siento que de Martín Palermo me terminé enamorando, pero él estaba en su mejor momento como futbolista, en la época de Boca cuando usaba el flequillito rubio, y fue muy fuerte para mí porque tuvimos ese romance y me enganché", le contó Yanina Zilli a Pronto.

"Lo conocí en los ensayos de Rompeportones, me lo presentó Miguel Del Sel, después me fui a Mar del Plata y ahí tuvimos el romance, que nos escapábamos de la prensa en mi camioneta. Yo no lo quería exponer, por eso lo terminé metiendo en la parte de atrás de la camioneta. Tenía que salir de mi casa para ir a hacer teatro y estaban todos los periodistas rodeándonos en la puerta", recordó la ex Gran Hermano.

Habló de su romance con Martín Palermo.

Cómo terminó la relación con Martín Palermo

Yanina Zilli también contó cómo se fue terminando el romance con Martín Palermo. "Después nos seguimos viendo acá un tiempito más, pero cuando los jugadores están en su mejor momento los representantes los asesoran para que no estén con mujeres mediáticas".

“Viajé por primera vez a Miami cuando se cortó la relación con Palermo y estuve tan triste con esa situación que no lo vi ni siquiera lindo a Miami. Estaba triste con la historia de Martín y después entendí que no tenía que ser. Era un loco encantador, precioso de cara y físicamente. Teníamos mucha piel y guardo los mejores recuerdos”, contó sobre el romance.

Luego dejaron de verse y Yanina Zilli se enteró que Martín Palermo estaba casado. “El después siempre estuvo casado y soy muy respetuosa. Una vez lo vi en Aldosivi, en Mar del Plata, en un momento que fue a dirigir y lo vi de lejos. Siempre tan elegante y hermoso. Pero no me acerqué a saludarlo. Mi mamá siempre me decía algo: “No importa que sea rico o pobre, vos siempre lejos de un casado”, y eso hice”, sentenció la exvedette.