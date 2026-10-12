Cómo fue el romance secreto de Cazzu y Bad Bunny

Los rumores hablaron durante mucho tiempo de un supuesto romance entre Cazzu y Bad Bunny . El reencuentro sobre el escenario que tuvieron los artistas hace unos meses en el estadio de River Plate reavivó las versiones y nunca se dejó de hablar del tema.

Si bien nunca confirmaron una relación formal, sí existió un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires que marcó el inicio de esta historia entre los dos artistas.

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Cazzu y Bad Bunny se conocieron en 2017, en pleno crecimiento de la escena urbana. El vínculo comenzó cuando el puertorriqueño participó del remix de "Loca", el tema original de Khea y Duki, del que también formó parte la jujeña.

Los rumores sostienen que ese fue el verdadero inicio del vínculo y aseguran que se conocieron y conectaron grabando el remix de "Loca".

El primer encuentro frente a frente fue durante un show en el Luna Park, cuando compartieron escenario en Buenos Aires. En una entrevista que dio en 2021 en Telefe, Cazzu sorprendió al revelar su pasado sentimental con Bad Bunny.

Cazzu y Bad Bunny, en medio de rumores de romance.

“Tuve una cita con Bad Bunny pero no salió mal, salió bastante bien… Era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, pero nada, no era el Bad Bunny de ahora, no sé si nos acordamos de nosotros”, confesó entre risas.

Según contó la popular cantante jujeña, esa salida ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo marcada por una situación tan insólita como inolvidable.

“Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque estaba cerrado, y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina… en los bosques de Palermo y nos sacó un guardia…”, recordó Cazzu en aquella oportunidad.