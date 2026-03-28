Qué es la "Ley Cazzu": que busca que los padres cumplan sus responsabilidades

La denominada "Ley Cazzu" surgió como una propuesta legislativa en México y se presentó en el Congreso de Michoacán para limitar el poder de padres que no cumplen con sus responsabilidades parentales, por lo que, el proyecto pone el foco en el derecho a la movilidad de niños y adolescentes.

La propuesta toma como referencia la situación personal de Cazzu , cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli , quien expuso públicamente sus conflictos legales con Christian Nodal, padre de su hija. El caso adquirió visibilidad tras sus declaraciones en un podcast, donde relató tensiones vinculadas a permisos de viaje para su hija Inti.

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Según el planteo legislativo a partir de la referente de la música argentina, la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, a lo que, la iniciativa propone que los progenitores que no asumen sus responsabilidades no puedan intervenir en decisiones clave sobre la vida de sus hijos.

La diputada Sandra Arreola Ruiz impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista de México y la presentación se realizó en el marco del Día de la Mujer.

image Cazzu y su hija Inti.

La legisladora sostuvo que la medida busca proteger a las infancias y garantizar sus derechos por encima de conflictos entre adultos, basado en la experiencia de Cazzu.

El proyecto contempla una reforma del artículo 4º de la Constitución mexicana y la modificación propone priorizar el interés superior del niño como principio rector, también plantea impedir que deudores alimentarios bloqueen trámites como pasaportes o autorizaciones de viaje.

La propuesta incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.