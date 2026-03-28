Lanús, en sintonía contra los fallos arbitrales

Carlos Izquierdos, uno de los jugadores de LAnús que alzó la voz.

Los jugadores de Lanús terminaron con mucha bronca en La Paternal. No solo por la derrota frente a Argentinos Juniors, sino también por el arbitraje a cargo de Nicolás Lamolina y el VAR en jugadas puntuales que no se midieron con el mismo criterio. Al enojo de Ramiro Carrera , se sumaron Carlos Izquierdoz , Gonzalo Pérez y Sasha Marcich .

El capitán Carlos Izquierdoz se mostró frustrado por los fallos arbitrales, sobre todo en el penal a favor del Bicho por la mano de Tomás Guidara revisada en el VAR y el no sancionado a su equipo.

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“Si lo llaman para eso, ¿por qué no lo llaman para la otra también?, se preguntó el capitán Granate. “La disparidad de criterios…eso me mata, porque no sabés cuando confiar”, cuestionó el central.

En esa misma línea, el lateral Sasha Marcich remarcó que había sido penal la acción contra Ramiro Carrera , y que tales decisiones terminan “inclinando la balanza” para el otro lado.

“Sabíamos que (Argentinos) era un gran rival. Tuvimos un par de minutos que nos costaron. Ese lapso donde nos hacen el segundo gol y el penal que no le cobraron a Ramiro, que para mí era penal. Son esas decisiones que nos inclinan la balanza”, dijo Marcich.

Lanús Los jugadores de Lanús manifestaron su descontento contra el arbitraje.

El exTalleres de Escalada aseguró que “la tarjeta (amarilla) que le sacan a Nahuel (Losada), el penal no cobrado y unas faltitas que eran siempre para ellos. Pero sabemos cómo es el fútbol argentino”.

Por su parte, el uruguayo Gonzalo Pérez, que reemplazó en el entretiempo a Agustín Medina, agregó que “el penal a Ramiro en tiempo real me pareció penal. A veces parece que es más fácil cobrarnos la chiquita a nosotros”.

Dar vuelta la página para Lanús

Tras su tercera derrota consecutiva visitando a Argentinos, el equipo de Mauricio Pellegrino pone el foco en Platense, rival del próximo miércoles 1º de abril en la Fortaleza, desde las 20.

El DT tendrá la baja de Ramiro Carrera por acumulación de tarjetas, quedando a disposición para el clásico con Banfield del próximo lunes 12, también como local, en el horario de las 19.

Pensando en el Taladro, quiénes corren riesgo de perderse ese partido son Carlos Izquierdoz (no fue amonestado el jueves) y Nahuel Losada, que igualó la línea del capitán.