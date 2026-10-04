Cómo fue el intenso romance de Rocío Marengo y Marley

Hace casi 30 años, Marley y Rocío Marengo tuvieron un romance fugaz como intenso romance cuando ambos eran muy jóvenes y estaban empezando sus respectivos caminos en los medios. Ambos fueron consultados por esta relación en más de una oportunidad y nunca lo negaron.

En una visita de Rocío Marengo a El show del verano , el programa que tuvieron Marley y Flor Peña en Luzu TV, y hablaron de todo. "Fue un noviazgo muy apasionado“, reconoció el papá de Mirko y Milenka sobre esa historia de amor que transcurrió en los ’90.

Luego, Marley explicó cómo se conocieron: “Yo iba a hacer un programa de juegos en el año 2000 y entonces con Coco Fernández hicimos casting de secretarias, y estábamos entre Rocío Marengo y otra chica".

“Coco me dijo que habían elegido a la otra chica y yo dije ‘ay, qué lástima, Rocío a mí me gustó mucho´”, relató Marley sobre ese flechazo con Rocío Marengo.

La cosa no quedó ahí y su insistencia hizo que el productor la contactara: “Fue ahí cuando Coco llamó al representante de Marengo y le dijo que yo la quería conocer, él me quería enganchar con alguien a toda costa. El representante de Rocío y Coco arreglaron nuestra primera salida”.

Rocio Marengo contó su versión del romance

Rocío Marengo contó que estaba muy enganchada del conductor en aquellos días. “Yo a Marley lo superé de grande, estaba muy enamorada de él, me daba vergüenza mirarlo a los ojos”, se sinceró la modelo.

Por último, Marley sentenció un dato más de la pareja. “Salimos muy poco tiempo igual, no sé cuántas semanas fueron, ni nos acordamos”, cerró sobre ese viejo romance.