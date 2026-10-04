domingo 04 de octubre de 2026
Escribinos
4 de octubre de 2026
Vintage.

Cómo fue el intenso romance de Rocío Marengo y Marley

Rocío Marengo y Marley vivieron un romance fugaz y muy intenso hace 30 años y ambos se encargaron de recordar lo vivido en aquellos días.

Rocío Marengo y Marley, en otros tiempos.&nbsp;

Rocío Marengo y Marley, en otros tiempos. 

En una visita de Rocío Marengo a El show del verano, el programa que tuvieron Marley y Flor Peña en Luzu TV, y hablaron de todo. "Fue un noviazgo muy apasionado“, reconoció el papá de Mirko y Milenka sobre esa historia de amor que transcurrió en los ’90.

Lee además
Marley habló de Nico Occhiato. 
Se armó.

Marley fulminó a Nico Occhiato por echar a Flor Peña de Luzu TV
Flor Peña y Marley, exitosa dupla. 
¿Qué onda?

Cuándo vuelven Flor Peña y Marley al streaming tras la salida de Luzu TV

Luego, Marley explicó cómo se conocieron: “Yo iba a hacer un programa de juegos en el año 2000 y entonces con Coco Fernández hicimos casting de secretarias, y estábamos entre Rocío Marengo y otra chica".

Rocio Marengo y Marley tuvieron un romance.

Rocio Marengo y Marley tuvieron un romance.

“Coco me dijo que habían elegido a la otra chica y yo dije ‘ay, qué lástima, Rocío a mí me gustó mucho´”, relató Marley sobre ese flechazo con Rocío Marengo.

La cosa no quedó ahí y su insistencia hizo que el productor la contactara: “Fue ahí cuando Coco llamó al representante de Marengo y le dijo que yo la quería conocer, él me quería enganchar con alguien a toda costa. El representante de Rocío y Coco arreglaron nuestra primera salida”.

Rocio Marengo contó su versión del romance

Rocío Marengo contó que estaba muy enganchada del conductor en aquellos días. “Yo a Marley lo superé de grande, estaba muy enamorada de él, me daba vergüenza mirarlo a los ojos”, se sinceró la modelo.

Por último, Marley sentenció un dato más de la pareja. “Salimos muy poco tiempo igual, no sé cuántas semanas fueron, ni nos acordamos”, cerró sobre ese viejo romance.

Temas
Seguí leyendo

Marley fulminó a Nico Occhiato por echar a Flor Peña de Luzu TV

Cuándo vuelven Flor Peña y Marley al streaming tras la salida de Luzu TV

El tremendo accidente de Marley: "No puedo ser tan pelo..."

FerBo, de Luzu TV, blanqueó su romance con la hija de un ex DT de Racing

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Nicki Nicole debutará como actriz. 
Lo que vendrá.

En qué exitosa serie Nicki Nicole debutará como actriz

Las más leídas

Te Puede Interesar

La UNLZ volvió a tener una destacada actuación en la Expo Rural.
Patrimonio ganadero.

Reconocen el trabajo de la UNLZ para recuperar y conservar el Bovino Criollo