Con este juego de mesa, el vecino de Lomas que lo creó apunta a reunir a grandes y chicos.

La pasión de multitudes en formato de juego para juntar a las familias fue lo que inspiró al vecino de Lomas Ángel Pagnini al crear un juego de mesa de fútbol y estrategia. "DT- Director Técnico" es el nombre del juego que este sábado va a presentar en el evento Camisetas Argentinas en Avellaneda .

Para el lomense que su idea pueda hacerse realidad es muy gratificante y por eso comenzó a compartir el juego en plazas del Municipio de Lomas . "Compartimos una primera experiencia con vecinos en las plazas y en el Parque Llavallol . Ahora lanzamos la Edición Fundacional Argentina, de 500 ejemplares numerados que ya están a la venta en formato online", explicó Pagnini sobre el juego que a través de la estrategia se llega al gol.

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Los que quieran conocer más de este juego pueden acercarse este sábado de 12 a 21 al predio "La Estación" ubicado en General Güemes 700, Avellaneda, donde el lomense tendrá un stand para presentar su juego.

"Empecé a pensarlo alrededor de 2023, mientras hacía el curso de Director Técnico en la escuela de la AFA en Brandsen", relató el creador. Y sumó: "Quería llevar la estrategia del fútbol a un juego de mesa: que cada participante pudiera dirigir su equipo, elegir movimientos, construir jugadas y tomar decisiones para llegar al gol".

Desde ese primer acercamiento respecto a lo que quería plasmar en el juego fue que quiso hacer realidad esta experiencia que apunta a reunir en una mesa a niños, jóvenes y adultos. "La idea nace de mi pasión por el fútbol. Como soy de Lomas de Zamora comencé a mostrar el juego en Cultura en las Plazas, junto al Municipio", agregó.

También detalló que están acercando muestras a España. "Allí tenemos un contacto interesado en su distribución, y explorando una posibilidad en Uganda", adelantó sobre la expansión del proyecto.

Sobre el desarrollo del juego comentó que es argentino y la fabricación se realiza en China: "Ahora estamos impulsando la primera preventa de la Edición Fundacional Argentina con 500 ejemplares numerados, con entrega posterior".

Cómo conseguir el juego bien futbolero

Para conseguir alguno de esos ejemplares hay que ingresar al siguiente link donde se va a encontrar en un precio promocional: https://directortecnico.com.ar/preventa

Cuesta $55.000 hasta el 21/11 inclusive; desde el 22/11 pasa a costar $70.000. "Mi idea es que DT crezca más allá del juego físico: crear una comunidad de jugadores, organizar encuentros y torneos y, a futuro desarrollar una plataforma digital que acompañe esas competencias. Esa parte está proyectada y en desarrollo", adelantó el creador de Lomas.

Ya largaron una preventa con precio promocional.

Sobre la Edición Fundacional dijo que es el primer paso de ese camino. Por eso, incluye certificado, fixture exclusivo, firma del tablero, acceso a la primera Copa DT y un Pase Fundador con cinco participaciones gratuitas, conforme a sus condiciones.

Sobre lo que va a suceder este sábado adelantó que en el evento Camisetas Argentinas, con la organización de la Capital Nacional del Futbol y Cumbre de Coleccionistas en Avellaneda van a sentarse a jugar, conocer el proyecto y quienes se acerquen van a poder conversar con Pagnini. "La propuesta es llevar esa pasión que tenemos por discutir y pensar el fútbol a una experiencia compartida alrededor de una mesa", concluyó el lomense.