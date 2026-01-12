Son de Lomas de Zamora, diseñan juegos de mesa artesanales y fomentan el encuentro social

Nexo nació en Lomas y busca expandirse con el objetivo de fomentar los juegos de mesa en los vecinos de distintas edades.

Un grupo de cuatro vecinos de Lomas de Zamora crearon un proyecto llamado “Nexo Club de Juegos de Mesa Argentinos” en donde diseñan sus propios prototipos de manera artesanal e incentivan a los lomenses a probarlos y a divertirse sanamente. Además, comenzaron a hacer encuentros en Conurbania para fomentar la cultura de los juegos de mesa .

Marcelo Maidana ( 58) es uno de los fundadores de Nexo (junto a Adrián Pagnini , Gabriel López y Martín López ) y en una charla con el Diario La Unión indicó que el proyecto nació el año pasado en Lomas con el propósito de crear juegos de mesa innovadores.

“Somos el único y primer club de juegos de mesa en el país que solamente trabaja con juegos argentinos. Actualmente tenemos cuatro juegos en el mercado , tres de ellos autoeditados y uno vendido a una editorial, sumado a cientos de prototipos que deben ser testeados antes de ser comercializados”, explicó Maidana.

Luego de destapar la caja de un juego, se abre un mundo de fantasía que permite a los jugadores vincularse entre sí, sin la necesidad exclusiva del uso de la tecnología. “Nos miramos a los ojos y ocurren cosas. El juego de mesa ayuda a pensar de una manera distinta para resolver conflictos o problemas, lo cual puede ser aplicable a la vida misma”, aseguró Marcelo, quien rápidamente señaló que se trabajan en el aspecto creativo y cognitivo en los chicos, adultos y ancianos.

e75883a2-f9f9-4c8e-b6b8-2cca5c9fbb3a Algunos de los juegos están ambientados a aspectos históricos de Argentina.

“Las personas, al probar distintos juegos creados por Nexo, tienen la posibilidad de ser parte de un grupo de pertenencia. A partir de los juegos de mesa, la comunidad se vincula y mejora su vida en el aspecto social”, amplió quien es parte de la Asociación Argentina de Juegos de Mesa.

Al ser consultado sobre el desarrollo de los juegos, Maidana explicó que las temáticas utilizadas están relacionadas con el respeto hacia la naturaleza y los animales, como así también en los aspectos culturales e históricos de Argentina.

Los juegos de mesa como expresión cultural

El Municipio de Lomas se interesó en el proyecto y ya les dio un cronograma de eventos para trabajar con la comunidad. Desde ayer y todos los jueves a partir de las 18, Nexo está presente en Conurbania de Banfield (Alsina 251) brindando un espacio abierto y a la gorra para que los vecinos puedan probar distintos juegos de mesa y divertirse sanamente. “La propina que nos dejen los vecinos será para invertirla en el desarrollo de más juegos, El objetivo es crear una comunidad intergeneracional que tenga en cuenta a los juegos de mesa como una expresión cultural, como así también poder crear un juego diseñado desde el distrito y que trascienda a la Provincia de Buenos Aires”, concluyó Marcelo.

fef9bd9d-3d75-4e3d-b8ed-83dc00a8b407 Los vecinos de Lomas pueden participar de los encuentros en Conurbania, todos los jueves pro la tarde.

Los vecinos interesados en conocer más sobre Nexo pueden contactarse mediante un mensaje directo a través de Instagram o asistiendo directamente a los encuentros presenciales que se llevan a cabo semanalmente en Conurbania.