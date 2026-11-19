Jazz Internacional 2026 regresa el sábado al Teatro del Municipio de Lomas de Zamora con las presentaciones en vivo de NAP Jazz Trio , que llegan desde Suiza, y Tres Latin Jazz, una formación de largo recorrido en la escena de la región.

NAP Jazz Trio es el encuentro de tres músicos de trayectoria internacional, con experiencias en escenarios de Europa, América latina, África, Canadá y Estados Unidos.

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Su música, entre composiciones originales y relecturas de clásicos del jazz fusión, propone un viaje sonoro donde la improvisación y la energía colectiva crean una experiencia única en cada concierto.

Tres Latin Jazz, el grupo de Temperley, presenta su séptimo álbum, “Odisea del Talud“. Este disco y su gira de presentación en Europa y China durante 2026 le valió el Premio Ibermusica.

Nahuel Bailo (piano), Federico Hilal (bajo) Gabriel Gall (bateria) continúan llevando el Jazz Argentino por el mundo y en diciembre cerraran el 2026 en el XXVI Festival Internacional de Jazz de Valdivia en Chile.

Jazz en una “noche especial”

Para Federico Hilal, bajista de Tres Latin Jazz, será “una noche especial”. “Mantener estos encuentros internacionales en nuestro teatro, y digo nuestro porque así lo siento, como algo propio a cuidar y elevar lo mas posible, es marcar que la diversidad cultural todavía tiene lugar”, señala el músico.

"Entre Europa y China hicimos algo así como 40 conciertos este año, y no nos podía faltar compartir con el barrio esta alegría. 7 Gira en Europa, la primera en China, editar en Vinilo nuevamente, también en CD con un sello de China, llegar a Chile por primera vez a un festival enorme con 25 años de historia”, señala sobre la gira que realizaron.

Además, adelantan que este sábado van a filmar y grabar en vivo el recital “con la expectativa de dejar un lindo registro de esta presentación”.

“El teatro y el municipio abriendo sus puertas es lo que en parte permite que grupos como éste se desarrollen, crezcan, produzcan y lleven también esta identidad del conurbano, porque no podemos olvidarnos que nuestro querido conurbano esta lleno de historias de jazz y de grandes maestro. Nosotros trataremos de arrimar el bochin y hacerle honor a esa historia y crear nuevas”, cierra Federico Hilal.