Ya sin competencia oficial y a la espera de las elecciones que definirán a las autoridades del club para el periodo 2027-2029, la dirigencia de Los Andes definió cómo será el trabajo del plantel profesional en lo que resta de la temporada 2026.

Los futbolistas del Milrayitas no tuvieron semanas de descanso después de finalizar su participación en el campeonato de la Primera Nacional y continuarán con los entrenamientos hasta mediados de diciembre. Después de eso, los futbolistas tendrán vacaciones y en enero arrancarían la pretemporada con miras a la temporada 2027.

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De acuerdo a lo que le informaron a La Unión , los jugadores entrenarán de manera normal hasta el 11 de diciembre, dos días antes del acto eleccionario, pactado para el domingo 13, y luego de eso, con la llegada de las nuevas autoridades, se definirán los pasos a seguir.

El Milrayitas se encuentra sin entrenador tras la salida de César Monasterio , quien rescindió su contrato tras el último partido ante Mitre de Santiago del Estero, y por eso los entrenamientos hasta el viernes 11 de diciembre están a cargo de los entrenadores del club Alejandro Molino, Alejandro Santillán y Andrés Banchero, le confirmaron a este medio. "Se están llevando a cabo entrenamientos en espacios reducidos y tareas físicas", informaron.

Todos los futbolistas del plantel están con contrato vigente hasta el 31 de diciembre y por este motivo, a pesar de haber finalizado la temporada, deberán seguir presentándose a entrenar hasta resolver su futuro en la institución con miras a la próxima temporada.

¿Qué jugadores tienen contrato con Los Andes hasta 2027?

Dentro de esa lista se encuentran el arquero Sebastián López, quien extendió su vínculo en mayo, y el mediocampista Gabriel Cañete, otro de los referentes del plantel.

Al capitán y subcapitán del equipo se les agrega el lateral derecho Gabriel Carrasco, que extendió su vínculo durante la actual temporada, y el delantero Facundo Villarreal, a quien se le vencía el contrato en diciembre y lo extendió por dos años más.

De los refuerzos que llegaron este año, el arquero Javier Bustillos firmó por dos temporadas, mientras que el delantero Franco Tisera y el mediocampista Alexis González, quienes llegaron a mitad de año, rubricaron un vínculo hasta diciembre del 2027.