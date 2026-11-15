El mensaje de Ignacio Ruano con olor a despedida de Los Andes tras el cierre de la Primera Nacional

Luego de una exigente campaña en la Primera Nacional, el director deportivo de Los Andes , Ignacio Ruano, realizó un balance público a través de sus redes sociales. En un texto cargado de agradecimiento y sentido de pertenencia, el mánager repasó lo vivido durante el año, despejó dudas sobre el trabajo inmediato de la secretaría técnica, aunque no confirmó su continuidad para el próximo año.

"A veces toca aceptar, trabajar y seguir insistiendo, al menos eso es lo que me dejó de enseñanza este hermoso deporte: aceptar, analizar, corregir y volver a intentar", comenzó escribiendo el exfutbolista surgido de las divisiones inferiores de la institución.

Durante el repaso de la temporada, Ruano dedicó un párrafo especial a los entrenadores que condujeron al primer equipo a lo largo del calendario. "Gracias al cuerpo técnico de Leo y Javi, también al cuerpo técnico de César por este año. Tuve el placer de acompañarlos en el día a día, aprender muchísimo de tan excelentes profesionales y ser funcional a su metodología de entrenamiento", señaló, haciendo extensivo su reconocimiento a los futbolistas, a la dirigencia, a la secretaría técnica y al personal del club por su predisposición y profesionalismo.

Uno de los puntos más destacados de su mensaje estuvo vinculado al crecimiento de la infraestructura y la integración del fútbol juvenil con el plantel superior. Ruano celebró haber visto entrenar al primer equipo en la cancha número 2 del predio Nene Díaz y expresó su deseo de consolidar ese espacio como el centro neurálgico del club.

"Ojalá el predio siga creciendo y el día de mañana, como dice Sergio y la vieja, reconozcamos al mismo como nuestra casa, podamos hacer base ahí y compartamos los espacios de entrenamiento entre la Primera y juveniles. No hay mayor sentido de pertenencia que ese. Como dije alguna vez: 'Que las luces vayan al predio'", remarcó el director deportivo, quien también subrayó su esfuerzo por "jerarquizar espacios de trabajo y profesionalizarnos cada vez más".

Ignacio Ruano asumió en Los Andes en noviembre de 2025.

La incertidumbre con respecto al 2027

De cara al futuro inmediato y tras agradecer el acompañamiento de los simpatizantes, Ruano confirmó que el área futbolística ya trabaja en la reestructuración deportiva para el próximo torneo. "Contarles que este mes de noviembre lo aprovecharemos para seguir trabajando y proyectar un mejor Los Andes para el 2027, siempre trabajando desde la coherencia, el respeto, el amor a este deporte y a estos colores", afirmó. De todas maneras, no confirmó que seguirá en el cargo de director deportivo de la institución de Lomas de Zamora. Cabe señalar que Ignacio Ruano asumió en Los Andes a fines de 2025, es decir, lleva un año ejerciendo funciones.

Finalmente, Ignacio Ruano cerró su comunicado con un mensaje de respaldo hacia la institución que le abrió las puertas en este rol: "Fue un año súper intenso donde dejé todo de mi parte. Estoy más que agradecido a la institución por la oportunidad, pero principalmente por la confianza que me dieron y todas las herramientas brindadas. De mi parte voy a ir siempre para adelante. Aguante Lomas".