En que anda el cantante Richard Marx, autor de "Right Here Waiting"

A fines de los ’80 en las radios de casi todo el mundo sonó en alta rotación “Right Here Waiting”, del cantante Richard Marx y rápidamente se convirtió en un hit. Las cadenas televisivas de música también reprodujeron el video del tema hasta el hartazgo.

Muchos dicen que Barbra Streisand escuchó “Right Here Waiting” y Richard Marx se la había ofrecido porque no pensaba grabarla. La había escrito para su novia, la actriz Cynthia Rhodes , que estaba rodando en Sudáfrica, y le parecía demasiado personal.

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Finalmente, la canción acabó en su segundo disco, “Repeat Offender”, publicado en 1989, y llegó al número uno en Estados Unidos. La escuchó bastante más gente que su destinataria.

Antes, Lionel Richie había escuchado un demo y lo había animado a mudarse de Chicago a Los Ángeles. Richard Marx empezó grabando coros para él y aprovechaba para quedarse en el estudio para ver cómo trabajaban sus colegas.

Su primer álbum salió en 1987 y contenía “Hold On to the Nights”, con la que consiguió su primer número uno estadounidense. Mientras tuvo otros hits, Richard Marx a fines de los ’90 construyó un estudio cerca de su casa, a las afueras de Chicago, desde el que podía componer y producir para otros mientras criaba a los tres hijos que tuvo con Rhodes.

El cantante, en estos días.

El cantante, en otros planes

En 2014 se hizo público que Richard Marx y Cynthia Rhodes se estaban divorciando, después de veinticinco años de matrimonio. En diciembre de 2015 se casó con la presentadora Daisy Fuentes, con quien también ha compartido la autoría de canciones.

Sin dejar de componer para otros artistas, acaba de publicar publicó “After Hours: Live from the GRAMMY Museum”, un EP con cinco canciones grabadas durante su actuación del 19 de agosto en el museo de Los Ángeles.