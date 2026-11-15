Wanda Nara, durísima contra la China Suárez: "Aprendé a chu..."

Wanda Nara volvió a apuntar contra la China Suárez con una serie de mensajes cargados de insultos y acusaciones. La conductora respondió a las publicaciones que la actriz había compartido en Instagram y cuestionó, entre otros temas, su patrimonio, sus relaciones sentimentales y su postura frente a situaciones familiares.

La nueva escalada del Wandagate comenzó después de que la China Suárez publicara una serie de historias en las que recordó episodios del pasado de Wanda y cuestionó sus declaraciones sobre ella.

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Pero la respuesta de la conductora de MasterChef Celebrity no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, lanzó fuertes acusaciones relacionadas con las propiedades de la actriz y su vínculo con Mauro Icardi.

"La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno. Como no le alcanzó, le pidió al bobo, que necesitaba una familia en Turquía, la diferencia de guita para ser propietaria en San Jorge y así irse ella a vivir a Turquía a cambio de dinero", escribió.

Las durísimas frases de Wanda Nara contra la China Suárez

En otro tramo de su descargo, Wanda Nara comparó sus respectivas situaciones familiares y apuntó contra la manera en que, según su mirada, la actriz se relaciona con su pareja. "Aprendé a chupar pi... como yo, así te va mejor. Mi talento me permitió alejar a mis hijos de la violencia", expresó.

Y enseguida lanzó una de las frases más fuertes de toda la discusión: "En cambio vos seguís callada, sumisa, devota al macho, viendo cómo tus propios hijos viven lo mismo. Te recomiendo que empieces a chupar pij... y los alejes del daño".

La mediática también cuestionó que la China Suárez se hubiera involucrado en determinados conflictos judiciales y la acusó de respaldar situaciones que podrían perjudicar a otras mujeres.

"Alguien que está al lado de alguien que la llamó moncha, barata, olorienta y mala madre habla de la poca dignidad que tiene. Mostrás el video completo ¿o no querés que se enteren de lo que viven los tuyos? A ver si los papis te obligan a cuidar y te judicializan", disparó.

Luego agregó: "Estás tan desesperada y muerta de hambre que te bancás todo. Salir de testigo cuando no estabas, salir de testigo cuando le quieren sacar los hijos a una madre, meterte con todos los maridos de Argentina".

Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue el patrimonio que, según sostuvo, construyó durante sus matrimonios. "Algunas tenemos más dignidad y sí, tengo el 50 porque conmigo se hicieron millonarios; en cambio, al lado tuyo se hundieron todos. Cuidame la casa y mantenela limpia, todos comentan lo sucia que sos. Manteneme el orden que es mía", escribió.

También le dedicó una frase irónica sobre su situación económica y su relación con Icardi: "Agradecé, moncha, que vivís a costa de lo que le hice ganar al despechado, que te hace nombrar a mi ex. Tan devota ella".

La sospecha de Wanda Nara sobre Mauro Icardi

La conductora publicó un tercer mensaje en el que puso en duda que la China Suárez hubiera escrito por cuenta propia las historias que originaron el enfrentamiento.

En ese sentido, deslizó que detrás de las publicaciones estaría Mauro Icardi, a quien vinculó con su experiencia durante los 12 años que aseguró haber compartido a su lado.

"Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados, ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere, ayudalo", concluyó.

Qué había publicado la China Suárez antes de la respuesta de Wanda

El enfrentamiento se había reavivado después de que la China Suárez utilizara sus historias de Instagram para responder a los cuestionamientos de Wanda Nara.

En su primera publicación, la actriz hizo referencia a los insultos que, según expresó, recibía de la conductora y recordó su participación en el Gran Rex, además de mencionar el episodio del calzoncillo de un hombre casado.

"Me río y me voy a seguir riendo de una mujer que le dice a otra ‘negra de mierda, interesada, prostituta y muerta de hambre’. Chicos, les puedo caer bien, mal, regular. Pero yo llenaba Gran Rex mientras otras se hacían famosas chupando pij.. y poniéndose calzoncillos de un hombre casado. No nos hagamos los boludos. Que tengan un lindo fin de semana", escribió.

Sin embargo, no se quedó ahí. En una segunda historia, cuestionó la idea de que quisiera parecerse a Wanda Nara y defendió su situación personal y económica.

"Y ya quedó obsoleto el ‘querés ser como ella’. ¿Como quién? YO Soy MILLONARIA, pero en la vida. Apoyo mi cabeza tranquila en la almohada todas las noches. No tengo antecedentes penales, no aliento a mis hijos, no le cago la vida a mis ex, ¿qué le podría envidiar a alguien así? Nada", manifestó.

Finalmente, la actriz también recordó una propuesta que Wanda Nara le habría hecho a L-Gante para que se casara con ella a cambio de un auto, episodio que el cantante había contado públicamente en televisión.

"Alguien tan pobre que lo único que tiene para ofrecer es dinero (de sus ex). Yo lo poco o mucho que tengo me lo GANÉ trabajando desde los 6 años. ‘No tenés dignidad’ me dice una mujer que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito", cerró.

Con los mensajes de ambas, la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, esta vez con acusaciones cruzadas sobre dinero, relaciones sentimentales y cuestiones familiares.