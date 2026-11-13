Grego Rossello, ante una nota que le dejó Wanda Nara: "Creo que está enamorada"

Grego Rossello y Wanda Nara siguen haciendo de las suyas y ahora protagonizaron un picante intercambio en MasterChef Celebrity , en Telefe. Todo ocurrió cuando conductora quiso darle ánimo al participante, que viene de flojos rendimientos, con un mensaje escrito a mano.

Mientras Grego Rosello buscaba productor en el mercado y no pudo ocultar su sorpresa a una actitud de la conductora: “¿Me estás dejando una notita, Wanda?”.

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“¿Qué hacés acá?”, reaccionó Wanda Nara luego que la pescaran. Y ella le explicó el motivo de su visita: “Te estaba dejando una carta para darte ánimos”.

Lejos de limitarse a agradecerle, Grego Rosello encontró la oportunidad perfecta para hacer una broma por la llamativa actitud que tuvo Wanda Nara.

“Después la gente dice que es Grego el que le anda atrás. Está enamorada, chicos”, lanzó con picardía y mirando a cámara buscando la complicidad del público.

Qué había dicho Grego Rosello sobre Wanda Nara

Grego Rossello se refirió a los rumores que lo vinculan con Wanda Nara durante su última visita a PH: Podemos Hablar y no se guardó nada.

Cuando Andy Kusnetzoff convocó al punto de encuentro a los perdedores en el amor, el humorista avanzó y bromeó: “A mí me ven en Masterchef todos los días perdiendo con Wanda”.

“Es un juego, Wanda está en pareja, la gente lo sabe, es un juego que a mí me gusta”. Sin embargo, al preguntarle qué haría si estuviera soltera, aseguró: “Voy como loco”.