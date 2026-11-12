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12 de noviembre de 2026
Sobre las tablas.

Lucas Cabera estrena su nueva obra de teatro en Lomas de Zamora

Se trata de “Así habla Zaratustra”, basada en el libro de Friedrich Nietzsche, que saldrá a escena el sábado en Lomas de Zamora.

La nueva obra de teatro de Luicas Cabrera.&nbsp;

La nueva obra de teatro de Luicas Cabrera. 

“Ya sabemos cómo habló Zaratustra o podemos saberlo leyendo el libro. Pero eso no es lo que nos importa. La pregunta es cómo nos habla hoy, ¡ahora! ¿Qué tiene para decirnos, en este momento, ese profeta que baja de la montaña?”, le cuenta Lucas Cabrera a La Unión.

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Una obra de teatro con arquetipos actuales

El Zaratustra es encarnado por arquetipos de la clase trabajadora: Un rapi, una carnicera, una empleada pública, un sepulturero entre otras entidades que nos harán elevar la realidad para ponernos a su altura.

“Esta obra propone palpar la existencia, burlarnos de ella, conmovernos y entender que perdernos y encontrarnos puede ser lo mismo”, explica el autor y director.

Lejos de una explicación catedrática, es la encarnación de los cuerpos la que expresa el sentido de la obra. La música, las palabras y las acciones son parte del despliegue, que con una precisión exhaustiva buscan llegar al espectador no como un concepto, sino como una experiencia viva, vital y transformadora.

En la obra actúan Santiago Rodríguez, Mónica Lopez Yandricek, Graciela Crispo, Daniela Aylen Suárez, Lucia Morelli Villafañe y Cristian Ariel Aguirre. La música original es Radio Control.

MÁS INFO

“Así habla Zaratustra”, sábado a las 22 en Espacio Leneas de Lomas de Zamora, Ramón Falcón 140.

Reservas por whatsapp 11 - 2156 – 4246 y en el Instagram de la obra.

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