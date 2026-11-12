Lucas Cabera estrena su nueva obra de teatro en Lomas de Zamora

“Así habla Zaratustra” , una obra de teatro escrita y dirigida por Lucas Cabrera , casada en uno de los libros más provocadores e influyentes de todos los tiempos, “Así habló Zaratustra” de Friedrich Nietzsche, se estrena el sábado en Lomas de Zamora.

“Ya sabemos cómo habló Zaratustra o podemos saberlo leyendo el libro. Pero eso no es lo que nos importa. La pregunta es cómo nos habla hoy, ¡ahora! ¿Qué tiene para decirnos, en este momento, ese profeta que baja de la montaña?”, le cuenta Lucas Cabrera a La Unión.

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El Zaratustra es encarnado por arquetipos de la clase trabajadora: Un rapi, una carnicera, una empleada pública, un sepulturero entre otras entidades que nos harán elevar la realidad para ponernos a su altura.

“Esta obra propone palpar la existencia, burlarnos de ella, conmovernos y entender que perdernos y encontrarnos puede ser lo mismo”, explica el autor y director.

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Lejos de una explicación catedrática, es la encarnación de los cuerpos la que expresa el sentido de la obra. La música, las palabras y las acciones son parte del despliegue, que con una precisión exhaustiva buscan llegar al espectador no como un concepto, sino como una experiencia viva, vital y transformadora.

En la obra actúan Santiago Rodríguez, Mónica Lopez Yandricek, Graciela Crispo, Daniela Aylen Suárez, Lucia Morelli Villafañe y Cristian Ariel Aguirre. La música original es Radio Control.

MÁS INFO

“Así habla Zaratustra”, sábado a las 22 en Espacio Leneas de Lomas de Zamora, Ramón Falcón 140.

Reservas por whatsapp 11 - 2156 – 4246 y en el Instagram de la obra.