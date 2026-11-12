El dolor de Gladys La Bomba Tucumana por la muerte de su sobrino de 12 años

Gladys La Bomba Tucumana está atravesando un doloroso momento por la muerte de su sobrino Ian, de 12 años. La cantante de cumbia decidió despedirlo con un sentido posteo a través de su cuenta de Instagram, que lo acompañó con una tierna foto de ambos.
Conocida la triste noticia, Gladys La Bomba Tucumana compartió un mensaje su cuenta en Instagram donde recibió el afecto de sus seres queridos y fanáticos en medio del triste momento que atraviesa toda la familia.
El mensaje de Gladys La Bomba Tucumana
Gladys La Bomba Tucumana comenzó su desgarrador posteo recordando al pequeño Ian, que tenía apenas 12 años. "Ian, mi chiquito querido, no sé cómo se hace para entender que ya no vamos a verte crecer. Tenías apenas 12 añitos y tanto por vivir. Hoy nos dejaste un silencio inmenso y un dolor que no sabemos cómo acomodar", comenzó la cantante en su mensaje en Instagram.
"Quiero que sepas que fuiste amado, que sos amado y que siempre vas a tener un lugar en nuestros corazones. Tu nombre va a seguir pronunciándose en esta familia", agregó la artista conmovida.
La cantante siguió con su mensaje y expuso sus sentimientos: "Tu recuerdo va a seguir vivo en nosotros. Diosito, recibilo en tus brazos, rodealo de luz y de amor. Que nunca le falte la paz y que nosotros encontremos fuerzas para soportar su ausencia".
Y cerró su dolorosa publicación: "Ian, mi niño hermoso, te vamos a llevar siempre en el corazón. Que Dios te abrace muy fuerte, mi chiquito. Te ama la tía, mis ojitos verdes …nos dejaste devastados bebé".