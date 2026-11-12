Ezeiza: subastarán 13 vehículos con precios base desde $1.500.000

Una subasta online de 13 vehículos, organizada por cuenta y orden del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., se realizará el jueves 19 de noviembre desde las 11:33. Los precios de base van de $1.500.000 a $5.500.000 y habrá una exhibición previa de tres días en el Polo Industrial de Ezeiza.

La convocatoria incluye automóviles de distintas marcas y años de fabricación, además de una camioneta. El remate se realizará a través de la plataforma Agusti Subastas y requerirá inscripción y habilitación previa para participar.

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El vehículo con el precio inicial más bajo es un Fiat Siena Attractive 1.4 modelo 2011, cuya base fue fijada en $1.500.000.

Peugeot 408 Allure 2.0N, modelo 2014.

Volkswagen Polo 1.6, modelo 2017.

Renault Duster Privilege 2.0, modelo 2017.

Renault Fluence Privilege 2.0, modelo 2013.

Ford EcoSport SE 1.5, modelo 2018.

Dos Volkswagen Polo Track, modelo 2025.

Renault Logan Intens 1.6, modelo 2025.

También se ofrecerá un Jeep Renegade Sport 1.8 automático, modelo 2017, con una base de $3.500.000.

En tanto, los dos Fiat Cronos incluidos en la convocatoria tienen un precio inicial de $4.500.000 cada uno: uno es versión Like 1.3, modelo 2024, y el otro corresponde al modelo 2022. Por último, la unidad más costosa es una pick up Fiat Titano Freedom 4WD modelo 2026, con una base de $5.500.000.

Dónde y cuándo se podrán ver los vehículos

Antes de la subasta, los interesados podrán inspeccionar los autos en el Polo Industrial de Ezeiza, ubicado en Puente del Inca 2450, calle 15, lote 5074, a la altura del kilómetro 39 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, salida Tristán Suárez.

La exhibición se realizará durante tres jornadas:

Lunes 16 de noviembre: de 10 a 12 y de 14 a 17.

Martes 17 de noviembre: de 10 a 12 y de 14 a 17.

Miércoles 18 de noviembre: de 10 a 12 y de 14 a 17.

Para concurrir será necesario coordinar previamente un turno con la organización. Además, la puesta en marcha de las unidades podrá observarse mediante videos publicados en la página de cada vehículo.

Requisitos y condiciones para participar

La inscripción se realiza en la plataforma Agusti Subastas y los interesados deberán solicitar la habilitación correspondiente. Para participar, se exige una seña de $160.000 por cada lote por el que se quiera ofertar.

Quienes resulten adjudicatarios tendrán que abonar el saldo dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación de la operación. También deberán contemplar una comisión del 10%, una tasa administrativa y el IVA correspondiente a esos conceptos.

Una condición importante es que los vehículos se venden usados, con deterioros y faltantes, en el estado en que se encuentran y sin título ni cédula verde. La operación, además, queda sujeta a la aprobación de la entidad vendedora.

Los compradores deberán afrontar los gastos de transferencia, informes de dominio, verificación policial y grabado de autopartes y cristales. También tendrán a su cargo las deudas de patentes, impuestos e infracciones que pudieran registrar las unidades.

Por último, las ofertas realizadas son irrevocables y comprometen al participante a concretar la compra si resulta adjudicatario. Por eso, se recomienda aprovechar los días de exhibición para revisar los vehículos y consultar su situación registral antes de ofertar.