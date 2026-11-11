Monte Grande será sede de la Sexta Marcha del Orgullo de Esteban Echeverría

La segunda Marcha del Orgullo de Esteban Echeverría se realizará el sábado 14 de noviembre en Monte Grande, con concentración en la plaza ubicada frente a la estación ferroviaria. La movilización está prevista entre las 16 y 17 y formará parte de una jornada con actividades artísticas.
Monte Grande será escenario de una nueva Marcha del Orgullo, una convocatoria que reunirá a organizaciones, artistas, mujeres y diversidades para visibilizar sus reclamos y defender los derechos del colectivo LGBTIQ+.
La jornada comenzará a las 16 con una programación de actividades y está prevista la movilización desde la plaza ubicada frente a la estación ferroviaria, con un recorrido por la calle principal de la localidad.
Monte Grande y el orgullo frente a los discursos de odio
Entre los principales reclamos de esta sexta Marcha del Orgullo de Esteban Echeverría se encuentran el acceso integral a la salud con perspectiva de género, una ley reparatoria para el colectivo travesti-trans, garantizar una vejez digna, fortalecer las políticas públicas locales de género y diversidad y asegurar el acceso a tratamientos de hormonización, entre otros pedidos históricos.
La convocatoria incluye, además, consignas contra el racismo estructural, los discursos de odio y la criminalización de las identidades disidentes. Otro de los puntos centrales es el pedido de una Educación Sexual Integral (ESI) no binaria y de mayor facilidad para acceder a la documentación y rectificar partidas de nacimiento y DNI.