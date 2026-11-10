martes 10 de noviembre de 2026
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10 de noviembre de 2026
Prevención urbana.

Avellaneda sumó inteligencia artificial al sistema de videovigilancia

La IA ya opera en ocho centros de monitoreo y analiza imágenes de 2.500 cámaras para alertar sobre movimientos y situaciones sospechosas en la ciudad.

El Municipio de Avellaneda incorporó inteligencia artificial.

El Municipio de Avellaneda incorporó inteligencia artificial.

El Municipio de Avellaneda incorporó inteligencia artificial al sistema de monitoreo de seguridad para asistir a los operadores en la detección de posibles hechos delictivos. La herramienta ya funciona en los ocho centros del distrito, que reúnen 2.500 cámaras.

La nueva tecnología permite analizar de manera permanente las imágenes captadas por las cámaras y generar alertas ante determinados comportamientos que podrían requerir la intervención de los equipos de seguridad.

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Entre las situaciones que puede detectar en Avellaneda se encuentran:

  • Permanencias prolongadas en un mismo lugar.

  • Merodeos y movimientos repetitivos.

  • Cruces de líneas virtuales y circulación por sectores restringidos.

  • Intrusiones y accesos no autorizados.

  • Seguimiento de personas y vehículos.

  • Agrupamientos, horarios y patrones de desplazamiento.

Desde el Municipio aclararon que la Inteligencia Artificial funciona como una herramienta de asistencia y no reemplaza la intervención humana. Cada alerta debe ser revisada por un operador, quien evalúa lo que sucede y determina si corresponde activar el procedimiento de seguridad.

El sistema también realiza un seguimiento continuo de sectores considerados sensibles, como comercios, escuelas, estaciones, cajeros automáticos, plazas, edificios públicos y corredores comerciales. El análisis incluye otros puntos identificados por sus niveles estadísticos de riesgo.

La incorporación se suma a otras herramientas tecnológicas que integran el sistema de prevención del distrito. Entre ellas se encuentran el denominado muro digital, compuesto por cámaras LPR que permiten leer patentes en los accesos a la ciudad, los tótems de Puntos Seguros y las alarmas comunitarias distribuidas en los barrios.

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