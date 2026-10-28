Avellaneda lanzó un programa con beneficios para repartidores

El Municipio de Avellaneda presentó Repartidores en Red, una iniciativa destinada a trabajadores de plataformas digitales y repartidores particulares que vivan en el distrito. El programa, impulsado por la intendenta Magdalena Sierra, ofrece una inscripción gratuita y voluntaria para acceder a capacitaciones, beneficios financieros y espacios preparados para realizar pausas durante la jornada laboral.
El Municipio de Avellaneda puso en marcha Repartidores en Red, una propuesta que busca acompañar a quienes trabajan con aplicaciones de delivery y a los repartidores que desarrollan su actividad de manera independiente.
La inscripción está abierta a personas mayores de 18 años que residan en Avellaneda y cuenten con DNI. El registro es gratuito y voluntario.
Qué beneficios ofrece Repartidores en Red
Quienes completen el trámite podrán obtener una credencial identificatoria y acceder a distintos servicios municipales. La propuesta contempla tres ejes principales:
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Capacitación y asesoramiento: cursos de mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral, además de orientación para mejorar los ingresos mediante plataformas digitales.
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Inclusión financiera: acceso a una línea de crédito subsidiada y descuentos en comercios adheridos.
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Paradas seguras: espacios con asientos y techo, dársenas para detenerse, puntos de carga para celulares y un botón de acceso rápido para alertar ante situaciones de inseguridad.
La iniciativa apunta a brindar herramientas para mejorar las condiciones laborales de un sector que desarrolla sus tareas en la vía pública y depende, en muchos casos, de plataformas digitales.
Cómo inscribirse en Avellaneda
Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del Municipio de Avellaneda para registrarse y obtener la credencial de repartidor.
Para realizar consultas o solicitar más información, también están disponibles los siguientes canales:
Desde el gobierno local señalaron que el programa busca promover mejores condiciones de trabajo y responder a las necesidades de los repartidores del distrito.