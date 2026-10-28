miércoles 28 de octubre de 2026
Escribinos
28 de octubre de 2026
Nuevo.

Avellaneda lanzó un programa con beneficios para repartidores

Avellaneda lanzó Repartidores en Red, un registro gratuito para trabajadores de aplicaciones y repartidores particulares que permite acceder a créditos, cursos y espacios seguros.

Para repartidores de aplicaciones o particulares de Avellaneda.

Para repartidores de aplicaciones o particulares de Avellaneda.

El Municipio de Avellaneda presentó Repartidores en Red, una iniciativa destinada a trabajadores de plataformas digitales y repartidores particulares que vivan en el distrito. El programa, impulsado por la intendenta Magdalena Sierra, ofrece una inscripción gratuita y voluntaria para acceder a capacitaciones, beneficios financieros y espacios preparados para realizar pausas durante la jornada laboral.

El Municipio de Avellaneda puso en marcha Repartidores en Red, una propuesta que busca acompañar a quienes trabajan con aplicaciones de delivery y a los repartidores que desarrollan su actividad de manera independiente.

Lee además
Harán un semaforazo por la muerte Nancy Godoy en medio del paro docente.
Paro docente.

Adrogué: harán un semaforazo por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy
La investigación comenzó en Almirante Brown y derivó en un allanamiento en Bernal.
Policiales.

Almirante Brown recuperó luminarias LED robadas y detuvieron a un sospechoso

La inscripción está abierta a personas mayores de 18 años que residan en Avellaneda y cuenten con DNI. El registro es gratuito y voluntario.

Qué beneficios ofrece Repartidores en Red

Quienes completen el trámite podrán obtener una credencial identificatoria y acceder a distintos servicios municipales. La propuesta contempla tres ejes principales:

  • Capacitación y asesoramiento: cursos de mecánica ligera, seguridad vial y salud laboral, además de orientación para mejorar los ingresos mediante plataformas digitales.

  • Inclusión financiera: acceso a una línea de crédito subsidiada y descuentos en comercios adheridos.

  • Paradas seguras: espacios con asientos y techo, dársenas para detenerse, puntos de carga para celulares y un botón de acceso rápido para alertar ante situaciones de inseguridad.

La iniciativa apunta a brindar herramientas para mejorar las condiciones laborales de un sector que desarrolla sus tareas en la vía pública y depende, en muchos casos, de plataformas digitales.

Cómo inscribirse en Avellaneda

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial del Municipio de Avellaneda para registrarse y obtener la credencial de repartidor.

Para realizar consultas o solicitar más información, también están disponibles los siguientes canales:

Desde el gobierno local señalaron que el programa busca promover mejores condiciones de trabajo y responder a las necesidades de los repartidores del distrito.

Temas
Seguí leyendo

Adrogué: harán un semaforazo por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy

Almirante Brown recuperó luminarias LED robadas y detuvieron a un sospechoso

Invitan a una feria de emprendedores este sábado en el Centro Social General San Martín

Néstor Kirchner: a 16 años de su muerte, le harán un homenaje en el Microestadio de Lanús

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La investigación comenzó en Almirante Brown y derivó en un allanamiento en Bernal.
Policiales.

Almirante Brown recuperó luminarias LED robadas y detuvieron a un sospechoso

Las más leídas

Te Puede Interesar

Harán un semaforazo por la muerte Nancy Godoy en medio del paro docente.
Paro docente.

Adrogué: harán un semaforazo por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy