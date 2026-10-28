Adrogué: harán un semaforazo por el femicidio de la maestra correntina Nancy Godoy

Harán un semaforazo por la muerte Nancy Godoy en medio del paro docente.

En el marco del paro provincial docente de 48 horas, este miércoles a las 17.30 se realizará un semaforazo en el ingreso del ex Colegio Nacional de Adrogué para pedir justicia por Nancy Godoy, una maestra de 52 años que fue encontrada sin vida en Corrientes tras permanecer desaparecida durante varias semanas.

La protesta se realizará tras conocerse el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, una docente correntina de 52 años que era buscada desde principios de octubre. La investigación judicial se orienta hacia un presunto femicidio y tiene a tres hombres detenidos e imputados por ese delito.

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Los acusados son Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Según la información difundida sobre la causa, los investigadores analizan distintas pruebas para reconstruir lo ocurrido, entre ellas prendas quemadas encontradas en una vivienda precaria donde residía uno de los detenidos.

Además, otras dos personas quedaron imputadas en el expediente: Rosa Leguizamón, por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

Por el momento, no se difundieron oficialmente detalles de las pericias forenses que permitan establecer la causa de muerte. Según indicaron algunas fuentes, entre ellas Perfil, el punto del hallazgo se ubica a aproximadamente 15 kilómetros del establecimiento educativo donde la mujer ejercía la docencia, en la localidad de Esquina.

No obstante, el Ministerio Público Fiscal, bajo las instrucciones de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, encauzó la investigación bajo la carátula de femicidio.

Contra la precarización y en defensa de las condiciones de vida

El semaforazo en Adrogué buscará visibilizar el reclamo de justicia por la docente, en una jornada atravesada también por las demandas salariales del sector educativo bonaerense.

La convocatoria se desarrollará como parte de las medidas de fuerza impulsadas por un sector del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba Multicolor), que rechaza el último acuerdo salarial con el Gobierno bonaerense y reclama mejoras en los ingresos.

Entre los principales pedidos del sector se encuentran un salario inicial de $1.700.000 y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).