Invitan a una feria de emprendedores este sábado en el Centro Social San Martín

Por primera vez, el Centro Social San Martín de Remedios de Escalada será sede de una feria de emprendedores este sábado. Invitan a las familias a pasar una linda tarde con opciones para comprar y regalar en la previa de la noche de Halloween.
Ferias del Sur desembarca por primera vez en Remedios de Escalada de 13 a 18 con una completa feria de emprendedores edición Halloween.
Por primera vez, el Centro Social San Martín de Remedios de Escalada será sede de una feria de emprendedores este sábado. Invitan a las familias a pasar una linda tarde con opciones para comprar y regalar en la previa de la noche de Halloween.
A cargo de Ferias del Sur, los rubros de los stands son muy variados: habrá deco, ropa, bijouterie, pastelería, aromas, perfumería, tejidos y mucho más. Se van a poder visitar de 13 a 18 con entrada libre y gratuita.
“El Centro Social General San Martín se creó en 1919, hace más de un siglo y en su primera época tuvo infinidad de actividades sociales, convocatorias a vecinos, es decir, muy pegados a la comunidad”, comentaron desde la histórica institución ubicada en pleno centro de Escalada, en Garay 238, en una zona que creció y se modernizó con edificios a estrenar en el último tiempo.
Y agregaron: “Hoy los tiempos han cambiado y estamos abocados a seguir manteniendo ese lazo con los vecinos. Una de ellas es la presentación de esta feria, una feria de emprendedores, donde logran vender sus productos y nosotros le damos la bienvenida en Escalada”.
El centro social hoy cuenta con clases de taekwondo, academia de pool y reuniones con los vecinos por diferentes temas.
Los emprendedores que se quieran sumar a la feria de este sábado deben mandar un mensaje privado al Instagram de Ferias del Sur. Dato importante: no se suspende por lluvia.
Ferias del Sur es un espacio para emprendedores que ya tuvo sus ediciones en Banfield, Lomas de Zamora, Temperley y Adrogué, y ahora llega por primera vez a Remedios de Escalada.